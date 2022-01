Legalità, il Comune di Cumiana (To) aderisce alla fondazione Angelo Vassallo

Il Comune di Cumiana (To) aderisce alla fondazione Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Legalità e protezione del territorio sono i valori alla base dell’organizzazione nata in memoria del sindaco di Pollica.

Dario Vassallo, presidente della fondazione Angelo Vassalo

“La delibera di adesione alla nostra Fondazione da parte del Comune di Cumiana (To) indica al Paese una nuova via per la creazione di una comunità fondata su principi etici e morali. Un gesto esemplare che afferma il consolidamento del pensiero di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Il questi anni abbiamo attraversato l’Italia in lungo e il largo, abbiamo raggiunto luoghi inesplorati, abbiamo conosciuto altra gente che imposta la propria vita sui principi della Costituzione. Sappiamo bene che la strada della verità e della democrazia è lunga e tortuosa“, sottolinea il Presidente della Fondazione Angelo Vassalo, Dario Vassallo.

Il Comune di Cumiana

Il Comune di Cumiana con questa partecipazione, intende contribuire alle attività della Fondazione stessa, tese alla formazione di una coscienza civica ed ambientalista, oltre che al contrasto di ogni forma di illegalità e di subcultura criminosa, nella speranza e volontà di collaborare nel tempo alle finalità statutarie della Fondazione stessa. Sparare ad un Sindaco significa sparare ad uno Stato intero. Uccidere un sindaco significa uccidere lo Stato, ed è importante che quest’ultimo faccia sentire la propria voce forte, chiara ed univoca, allo stesso modo di come lo afferma a gran voce questa delibera. “Nel testo redatto che accompagna il decreto di adesione, il sindaco di Cumiana evidenzia ‘l’impegno civico dedicato al miglioramento del nostro Paese’. Queste parole danno un senso a tutti i sacrifici di questi anni, tesi alla ricerca della verità sulla morte di Angelo, sempre con spirito indomito e senza mai abbassare la testa – insiste Dario Vassallo – Abbiamo bisogno di sindaci e di politici che intendano mettersi al servizio della comunità. La loro deve essere una missione fatta di onestà, lavoro, impegni concreti per restituire fiducia e una prospettiva di sviluppo vero, pulito, alle nostre città».