Legalità in rotta: da Napoli a Palermo, il viaggio nel ricordo di Falcone

Domani salperà da Napoli la Marenostrum Dike per dare il via al Napoli – Palermo, viaggio della legalità. Con l’equipaggio arriverà a Palermo la sera di giovedì. Il 23 maggio, alle 9, al molo trapezoidale, apertura alle visite con ben 200 studenti siciliani, in ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, della scorta, per la giornata della legalità. Nel pomeriggio nella Chiesa di Santa Maria della Catena, piazzetta della Dogana, nei pressi della Cala, dalle 16 alle 18.30 si svolgerà l’incontro sul tema: “La cultura del Mare. Conoscenza, legalità e tutela”. “Alle 17.58 (nel momento in cui avvenne la strage) ci fermeremo e osserveremo un minuto di silenzio. Gli studenti potranno apprendere – ha dichiarata Fortunata Flora Rizzo, vice presidente nazionale Archeoclub d’Italia, – con spiegazioni mirate e con il supporto di immagini fotografiche, sia la storia dell’utilizzo del natante in mano ai “mercanti” di vite umane, sia le nuove finalità di utilizzo incentrate sull’educazione alla legalità e all’impegno sociale in ambiente marino, che l’Archeoclub d’Italia mette a disposizione della comunità con progetti di monitoraggio, di salvaguardia, di studio e ricerca del patrimonio ambientale, geologico e archeologico costiero emerso e sommerso”.