Legambiente, domani l’inaugurazione della prima Microforesta di Comunità di Scampia

Un percorso condiviso di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Un nuovo spazio di verde pubblico per il quartiere. Domani, giovedì 15 gennaio alle ore 10,30, in via Zuccarini – Comparto H, nel quartiere Scampia, si terrà la “Festa alla Microforesta”, una festa di comunità che segna l’inaugurazione della Microforesta di Comunità di Scampia. All’evento prenderanno parte Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2, e la professoressa Adriana Oliva, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, co-finanziatrice del progetto,Nicola Nardella, Presidente dell’VIII Municipalità di Napoli e assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada.

La Microforesta di Comunità nasce grazie a un patto di collaborazione tra Legambiente Campania, capofila di un raggruppamento composto dai circoli Legambiente Iride Aps e Legambiente La Gru OdV, dalle imprese AzzeroCO2 srl e L’Uomo e il Legno Cooperativa Sociale, e l’8ª Municipalità del Comune di Napoli, per la forestazione e la gestione condivisa dell’area a verde pubblico di via Zuccarini.La realizzazione dell’intervento è stata resa possibile grazie alla donazione della prof.ssa Adriana Oliva e al contributo di AzzeroCO2 srl.

La scelta di avviare la prima esperienza di Microforesta di Comunità proprio a Scampia è legata all’attenzione che il Comune di Napoli e l’8ª Municipalità stanno dedicando ai processi di rigenerazione urbana, nonché alla presenza di numerose realtà del terzo settore da tempo impegnate nella cura e nella valorizzazione del territorio.