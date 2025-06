Legambiente, Istituto Marie Curie e aziende energetiche: patto green per Napoli Est

Il 19 giugno 2025 è stato siglato un protocollo d’intesa tra Legambiente Campania, l’istituto tecnico e tecnologico Marie Curie e un gruppo di imprese leader nel settore energetico: Edison, Edp Renewables Italia, Engie Italia, Leitwind Service, PLC System e Sinergia. Secondo i dati della Fondazione Symbola, “Le Filiere del futuro”, la Campania si colloca al terzo posto con 3.490 imprese nel settore delle rinnovabili (9,3%), nell’ultimo anno è tra le regioni che hanno il maggior numero di nuove imprese nella filiera delle rinnovabili, 465 (dopo Lombardia 676 e Lazio 564). Inoltre, il rapporto Green Italy 2024, comunicato da Symbola, sostiene che sono in totale 152.390 i contratti green jobs in Campania (+8.600 rispetto all’anno precedente). Analizzando la serie storica del rapporto si evince che dal 2014 – primo anno di rilevazione dei dati – al 2024 si è passati da 3.100 assunzioni a 152.390 fotografando la reale l’espansione dei green jobs nell’ultimo decennio. L’accordo nasce dalla consapevolezza che la transizione ecologica si trasforma in una vera e propria occasione lavorativa per le studentesse e gli studenti in formazione. Per questa ragione è necessario progettare iniziative formative per dare vita a percorsi professionali sostenibili e, al tempo stesso, rispondere al fabbisogno occupazionale del settore. Per questo, il protocollo punta a promuovere i green jobs, rafforzando il legame tra scuola, impresa, territorio e comunità, contribuendo così allo sviluppo di un’economia green, giusta e inclusiva.

Attraverso seminari, laboratori, workshop e tirocini formativi – anche nell’ambito dei PCTO – il patto offrirà a studentesse e studenti nuove opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro nel settore delle energie rinnovabili. Le attività prevedono, inoltre, percorsi di formazione continui per i docenti, iniziative culturali per superare gli stereotipi di genere nelle discipline STEM, visite didattiche presso impianti energetici e percorsi di educazione ambientale non formale. Il protocollo si inserisce all’interno dei progetti P.E.C.S.S. – Patti Educativi di Comunità Sostenibili e Solidali, promosso da Legambiente Campania in collaborazione con IC V. Da Feltre-Sarria Monti, ITT Marie Curie e Fondazione Famiglia di Maria e Green Energy Revolution, e integra il Patto Educativo di Comunità di NAPOLI Est, con l’obiettivo di contribuire al rilancio ambientale, sociale e occupazionale del territorio. Progetti che generano valori condivisi attraverso il rafforzamento dei percorsi di consapevolezza ambientale, potenziando la comunità educante, attivando un vero e proprio processo che coinvolge le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie attraverso l’orientamento verso i livelli di istruzione terziaria – in particolare verso le discipline STEM – e verso i green jobs. “L’obiettivo – dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – è quello di dare vita a un vero protagonismo della comunità nell’area est di NAPOLI nel processo di transizione ecologica che deve attraversare i nostri territori volto a garantire opportunità, valorizzando le competenze sviluppate, potenziando le reti collaborative e le esperienze virtuose. L’intento è quello di accompagnare le studentesse e gli studenti in percorsi formativi e di orientamento professionale, rendendoli consapevoli che il proprio impiego lavorativo futuro può contribuire alla giusta transizione ecologica”. Con durata iniziale di un anno, rinnovabile, questo protocollo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra il mondo dell’istruzione imprese e il terzo settore, capace di generare impatto reale e duraturo.