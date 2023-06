Legambiente, Premio Innovazione 2023: caccia alle soluzioni hi-tech e sostenibili

È possibile inviare le candidature per la XVIII edizione del “Premio Innovazione” di Legambiente fino al 31 agosto 2023. Verranno selezionate imprese e autorità locali che hanno adottato soluzioni innovative e sostenibili, sviluppando prodotti, processi o servizi in ambito tecnologico, gestionale e sociale. Inoltre, il premio incentiverà la diffusione di buone pratiche attraverso la valorizzazione delle realtà che hanno saputo mettere al centro dei loro progetti la sostenibilità ambientale nei seguenti ambiti: Agricoltura e filiere agro-alimentari – premia i sistemi di sicurezza alimentare che assicurano sistemi di tracciabilità affidabili, sostengono filiere sostenibili, migliorano la nutrizione e tutelando gli ecosistemi ambientali; Mobilità sostenibile – premia modalità di spostamento con un basso impatto ambientale, sociale ed economico; Vivere Smart – Innovazioni per migliorare la vita nei piccoli comuni e nelle Smart Cities: premia le azioni di inclusione e sostenibilità attraverso la rigenerazione urbana e la valorizzazione dei piccoli centri; Economia Circolare – premia le pratiche di produzione e consumo basate su condivisione e riciclo dei materiali già esistenti estendendo il ciclo di vita dei prodotti; Transizione energetica – premia i progetti che hanno ideato soluzioni per rendere le nuove energie rinnovabili accessibili a tutti grazie alla collaborazione tra pubblico, privato e sociale.

Possono partecipare start up, piccole medie imprese, spin off universitari o aziendali e società benefit che hanno coinvolto nel loro progetto persone giovani con residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia. I vincitori di ogni categoria verranno premiati con un contributo in denaro di 2.500 euro.