L’egemonia della conoscenza e il nuovo ordine mondiale. Gli Usa e il resto del mondo

Parte prima

Nel mondo attuale la conoscenza e i vantaggi tecnologici in larga misura determinano le differenze nella gestione della politica internazionale. L’aumento del potere intellettuale di un Paese definisce direttamente un aumento di quello economico, modificando così la sua posizione nella competizione internazionale per il dominio.

La politica del potere, prima nell’èra agricola e dopo in quella industriale è stata caratterizzata dall’egemonia militare e poi economica, mentre la politica del potere nell’èra dell’informazione rivela gradualmente le caratteristiche dell’egemonia della conoscenza sia a livello scientifico che d’intelligence.

L’egemonia della conoscenza nelle relazioni internazionali contemporanee si manifesta specificamente quali: scambio ineguale nel commercio internazionale, sfruttamento di informazioni ad alto valore aggiunto e varie condizioni legate alla produzione tecnologica. Per cui intravvediamo trasferimento di industrie inquinanti da Paesi privilegiati a quelli poveri: attività che consumano energia e ad alta intensità.

La cultura e i valori occidentali sono vigorosamente diffusi, attraverso il cosiddetto softpower nell’informazione e nei mass media, e assumono tamburreggiamenti ossessionanti e oppressivamente ipnopedici.

I Paesi sviluppati hanno brevetti nell’uso dello spazio esterno, nello sviluppo delle risorse del mare profondo e nella produzione di risorse ambientali che inquinano, mentre i Paesi in via di sviluppo posso solo sospirare guardando gli oceani e i satelliti degli altri, che volano, fanno ricognizione e li sorvegliano.

Le risorse dei grandi e profondi mari – che dovrebbero essere condivise dall’umanità in quanto appartengono a tutti come l’aria, la luna e il sole – sono invece sfruttate dai Paesi sviluppati, al contrario condividendo liberamente e “democraticamente” con i disgraziati solo le conseguenze malvagie dell’inquinamento ambientale.

Per ciò che concerne le sanzioni e l’interferenza armata nelle relazioni internazionali, si adotta la tecnica del bullismo violento e consapevole: chi è più forte militarmente impone la validità anche giuridica dei propri interessi.

La causa fondante per la generazione dell’egemonia della conoscenza risiede nella polarizzazione dello status intellettuale dello Stato-nazione. I Paesi sviluppati occidentali hanno già varcato la soglia di una società dell’informazione, mentre i Paesi in via di sviluppo faticano ancora a scalare verso la civiltà industriale dallo stato più primitivo e chiuso dell’esistenza. Sebbene i Paesi in via di sviluppo detengano la maggior parte delle risorse naturali e umane del mondo (pensiamo all’Africa), sono molto arretrati nella scienza e nella tecnologia. Basti guardare L’istogramma continentale dei 207 Premi Nobel per la Fisica dal 1901 al 2017 (i vincitori sono considerati per Stati di nascita salvo per il Nobel algerino di Claude Cohen-Tannoudji [1997], venuto alla luce quando l’Algeria era territorio francese):