Legge di Bilancio 2026 e sostenibilità, guardare al futuro tutelando il presente

Si apre un nuovo anno e proviamo a leggere la Legge di Bilancio 2026 con uno sguardo di medio e lungo periodo: quanto riesce davvero a orientare il Paese verso una gestione sostenibile delle risorse naturali e umane? Quali scelte favoriscono la transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze e la lotta alla povertà? In che misura incentiva energia pulita e mobilità verde, quale sostegno alle imprese innovative, come promuoviamo prosperità e benessere per le presenti e future generazioni? Cosa manca per una politica di bilancio più orientata alla sostenibilità e ai diritti delle persone?

Ad Alta Sostenibilità, in onda lunedì 12 gennaio alle 12.30 e disponibile in podcast. Ospiti della puntata: Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito democratico, Commissione Bilancio, Lavinia Mennuni, senatrice Fdi, componente Commissione Bilancio e Marco Leonardi, docente di Economia Politica all’Università degli Studi di Milano. Conducono Valeria Manieri ed Elis Viettone.

RIASCOLTA L’ULTIMA PUNTATA

VAI ALL’ARCHIVIO DELLE PUNTATE DI ALTA SOSTENIBILITÀ la trasmissione di ASviS in onda ogni lunedì dalle 12.30 alle 13.00 su Radio Radicale, salvo dirette parlamentari, e disponibile in podcast.

Trasmissione di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Eleonora Santini.