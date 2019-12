Legge regionale sull’agricoltura, presentazione a San Giorgio La Molara

Sarà presentata oggi a San Giorgio La Molara la proposta di legge ‘Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell’agricoltura contadina’ a firma del consigliere regionale e vicepresidente della commissione Agricoltura, Erasmo Mortaruolo e della collega, Maria Ricchiuti. Si tratta della prima illustrazione della norma dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Campania nella seduta dello scorso 27 novembre e dopo la sua entrata in vigore con la pubblicazione sul Burc. Dopo i saluti di Giampaolo Parente, dirigente della Uod Agricoltura di Benevento seguiranno gli interventi di Maria Ricchiuti ed Erasmo Mortaruolo.