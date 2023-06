Legge sull’oblio oncologico, la Boschi in Consiglio regionale a Napoli

Si terra’ giovedi’ 22 giugno alle ore 16, presso la sala Caduti di Nassiriya del Consiglio Regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge sul diritto all’oblio oncologico, con la presenza dell’On. Maria Elena Boschi, prima firmataria della proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati. L’iniziativa e’ promossa dal Gruppo Consiliare di Italia Viva. La legge mira a garantire a chi supera una patologia tumorale lo stesso trattamento riservato agli altri cittadini, mettendo fine a tante discriminazioni come l’accesso ai servizi bancari e assicurativi, alle procedure di adozione e altro ancora. Attualmente, questa possibilita’ e’ negata a circa un milione di cittadini italiani. Nonostante si tratti di una materia legislativa di competenza nazionale, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimita’, il 23 maggio scorso, la mozione sul riconoscimento del diritto all’oblio oncologico presentata da Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, e da Vincenzo Alaia, presidente della Commissione Sanita’. Inoltre, e’ stata presentata in Consiglio Regionale la proposta di legge ai sensi dell’art. 121 della Costituzione “Riconoscimento del diritto all’oblio oncologico – Disposizioni in materia di parita’ di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche”, sottoscritta dai Consiglieri del Gruppo di Italia Viva: Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia, Francesco Iovino, Vincenzo Santangelo. All’iniziativa, oltre ai Consiglieri regionali del Gruppo IV, sara’ presente l’Assessore Nicola Caputo.