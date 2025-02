Legionella in Penisola sorrentina, Atex Campania agli operatori turistici: Tenere alto il livello dei controlli

Alla luce degli ultimi accadimenti per la legionella in Penisola sorrentina, che sta avendo risvolti sia da un punto di vista economico che di immagine sul territorio, Atex Campania sta svolgendo un’importante azione di informazione per ricordare quanto importante sia la prevenzione per contenere questo rischio.

Effettuare un controllo anti legionella periodico e regolare per le strutture ricettive è obbligatorio, come ribadito, nel maggio del 2015, con l’approvazione delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (pagina 33) pubblicate dal Ministero della Salute; linee guida in cui viene definito l’obbligo di elaborare la valutazione dei rischi relativi all’esposizione al batterio. È quindi imposto che vengano effettuati regolari controlli negli stabili al fine di ridurre il rischio legionella.

Il testo redatto dal Ministero recita: “Per un’efficace prevenzione è d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-recettiva effettui con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio legionellosi, ovvero del rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia. La valutazione deve essere effettuata da una figura competente, responsabile dell’esecuzione di tale attività (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica, ecc.)”.

“Il nostro consiglio – si legge nella nota dell’Atex – è di assolvere l’obbligo richiesto dalla legge rivolgendosi a strutture e laboratori competenti e autorizzati. Le conseguenze civili e penali possono essere gravissime”.