Legittima difesa, Fasano: Legge non si può rimandare più

“L’ultimo, gravissimo, episodio di cronaca verificatosi a Lanciano deve spingere il Parlamento, senza distinzioni politiche, a velocizzare l’iter per l’approvazione della legge sulla legittima difesa”. Lo afferma il parlamentare di Forza Italia Enzo Fasano. “Forza Italia – sottolinea – non è per la giustizia “fai da te” ma abbiamo il dovere di salvaguardare le abitazioni, i beni e, soprattutto, la vita dei nostri concittadini. La misura è colma. Lo Stato deve essere in grado di difendere la nostra gente, attuando in tempi rapidi quei provvedimenti che avevamo già previsto nel programma di Governo con cui il centrodestra si è presentato agli italiani. Non c’è più tempo per gli indugi. Da tempo chiediamo che il parlamento calendarizzi la proposta di legge di Forza Italia, a prima firma Mariastella Gelmini, sulla legittima difesa, in modo da aumentare le tutele per i nostri cittadini e affermare in modo chiaro il diritto alla difesa nel nostro Paese”, conclude Fasano.