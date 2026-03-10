Lego, risultati record 2025, ricavi 83,5 mld corone danesi (+12%)

Roma, 10 mar. (askanews) – Il Gruppo Lego ha archiviato il 2025 con risultati record, trainati da una “forte identità di marchio e da un portafoglio prodotti innovativo”, riferisce la società i un comunicato.

I ricavi sono aumentati del 12% raggiungendo gli 83,5 miliardi di corone danesi, sostenuti da una domanda elevata in tutti i mercati principali, con performance d’eccezione in Europa occidentale, Americhe e nell’area CEEMEA (Europa centro-orientale, Medio Oriente e Africa).

Le vendite al consumo sono cresciute del 16%, superando nettamente il mercato del giocattolo che è cresciuto del 7%.

L’utile operativo è salito del 18% a 22,0 miliardi di corone, beneficiando della scalabilità della produzione, l’azienda ha infatti ottimizzato l’uso degli impianti su volumi maggiori, riducendo l’incidenza dei costi fissi unitari. Questo ha permesso di finanziare investimenti per 9,2 miliardi di corone per nuove fabbriche in Vietnam e Virginia e l’espansione dei siti in Ungheria, Messico e Cina.

L’utile netto è balzato del 21% a 16,7 miliardi di corone, con un free cash flow di 10,8 miliardi.

Il 2025 ha visto il lancio del più grande portafoglio di sempre con oltre 860 prodotti. Un ruolo chiave è stato giocato dalla partnership con la Formula 1, che ha attirato nuovi costruttori.

Sul fronte della sostenibilità, la quota di materiali riciclati è salita al 52%.

“Siamo molto soddisfatti della nostra performance record nel 2025, costruita sul successo dello scorso anno”, ha dichiarato il CEO Niels B. Christiansen. “Il nostro portafoglio innovativo ed esteso, unito alla forza del marchio LEGO e a un modello operativo efficace, ha guidato l’alta domanda”.

Nel febbraio 2026, il gruppo ha inoltre completato l’acquisizione di 29 centri LEGO Discovery da Merlin Entertainments.