Legora Inside, immersione nel mondo creativo dello stilista napoletano. Coinvolti scrittori e influencer

Legora Inside è l’ultima grande iniziativa lanciata dall’affermato stilista e imprenditore napoletano Alessandro Legora de Feo per far vivere un’esperienza unica e immersiva nel “dietro le quinte” del mondo Legora super esclusivo che dal 2010 produce capi di abbigliamento femminili attraverso le due linee Alessandro Legora ed Atelier Legora, la prima stilosa e easy-to-wear e la seconda più elegante e da gran sera. Destinatarie e beneficiarie di questa esclusiva experience sono state 14 figure femminili di spicco: la scrittrice Chiara Franchi, la wedding planner Silvia Bettini e alcune influencer campane quali Federica Calemme, Dea Caiazzo, Giovanna De Donato, Ramona Amodeo, Lisa Di Maria, Sara Riccardi, Annalisa De Martino, Francesca e Federica Esposito, Alessia Sica, Alessandra D’Agostino, Raffaela Giudice. Per un giorno ciascuna di loro è diventata ambassador del brand grazie a tutto quello che è stato assorbito durante il Legora Day e grazie ai contenuti che hanno raccontato l’evento sui loro canali social.

Una volta ricevuto l’invito con in omaggio il profumo della maison, ciascuna di loro è poi approdata a Napoli visitando come prima tappa lo store monomarca di via Carlo Poerio, nel cuore di Chiaia, dove Alessandro Legora le ha accolte dando inizio ad un tour che è terminato nella sede di Marigliano dove è situato l’head-quarter dell’azienda. Prima di partire per il transfer in azienda lo stilista ci ha tenuto a fare un brindisi al punto vendita di Carlo Poerio che presto lascerà il posto ad uno showroom ben più ampio che aprirà a Piazza dei Martiri, nel centro dello shopping napoletano.

L’experience Legora Inside nel corso della giornata ha introdotto step by step le ospiti di spicco del panorama della cultura e della moda al mondo della ideazione, produzione fino alla vendita del brand Alessandro Legora passando attraverso la scoperta di tutte le fasi di realizzazione di un abito, ciascuna unica e tessera fondamentale di quel puzzle chiamato Made in Italy, di cui essere orgogliosi nel mondo.

Da vicino le ospiti hanno compreso l’importanza di ciascuna linea che conserva la sartorialità degli esordi e del prodotto legato alle tradizioni dell’artigianalità campana. La lavorazione made in Italy è il leit motiv di entrambe le linee Alessandro Legora e Atelier Legora, dalla scelta dei tessuti fino alle risorse.

È stata un’occasione per conoscere lo staff Legora che da anni lavora fianco a fianco per presentare un prodotto di eccellenza.

Un momento speciale è stato il workshop dedicato alla personalizzazione di un capo: ognuna delle ospiti ha scelto uno scampolo di tessuto a scelta tra le fantasie must Legora e una volta tagliato lo ha consegnato alla sartoria che lo ha poi riconsegnato come cadeau da indossare come foulard, turbante o altro.

Prima del pranzo, in anteprima assoluta le ospiti dell’evento hanno potuto ammirare da vicino la collezione Spring Summer 2025 che ancora non è stata presentata ufficialmente al pubblico.

Tanti sorrisi, ricordi e momenti da conservare in questa giornata speciale che ha mostrato in esclusiva la vera faccia del mondo Alessandro Legora.