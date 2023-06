Legumi Select, accordo con la Fondazione Veronesi: finanziata una borsa di ricerca sul tumore al seno

Legumi Select, nell’ambito della partnership stretta con Fondazione Umberto Veronesi per favorire un’alimentazione sana ed equilibrata per la lotta e la prevenzione dei tumori, ha ospitato presso il proprio stabilimento di San Giuseppe Vesuviano (Na) Sabrina Zema, l’eccellente ricercatrice destinataria della borsa di ricerca finanziata dallo storico brand napoletano e che svolgerà i suoi studi presso l’Università La Sapienza di Roma. Con il supporto di Select, infatti, verrà realizzata una ricerca sulla proteina MAML1, che ha un ruolo chiave nel tumore al seno triplo negativo. La ricercatrice rientra nel progetto “Pink is good” di Fondazione Umberto Veronesi, che da anni ha l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza sui tumori femminili e promuovere l’importanza della prevenzione di queste patologie.

La borsa di ricerca è stata consegnata alla ricercatrice da Nello Aliberti di Agria Spa, nel corso dell’annuale cerimonia di Fondazione Umberto Veronesi dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica e che si è tenuta il 31 maggio scorso presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano.

In particolare, Sabrina Zema ha fatto visita allo stabilimento e osservato le tecniche di selezione e lavorazione dei legumi. Ha, inoltre, incontrato i dipendenti a cui ha illustrato la ricerca che porterà avanti grazie al supporto di Select.

Nell’ambito della collaborazione e sostegno a Fondazione, inoltre, Select ha realizzato la nuova linea “Benessere” concepita per promuovere uno stile di vita sano. Quattro Mix composti da riso, legumi e cereali, creati in collaborazione con gli esperti di Fondazione, ognuno con un beneficio funzionale specifico, nutrizionalmente bilanciati, fatti con materie prime accuratamente selezionate e ricchi di principi attivi utili al benessere.