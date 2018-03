LeguminApp, da Napoli la guida 2.0 al mondo dei legumi

Si chiama “LeguminApp” ed è un’applicazione pensata per iOS e Android e destinata al pubblico della Fiera della biodiversità dei legumi. Sviluppata da Serena Altieri, editrice, con Ies Comunicazione, del magazine turistico Where Naples Coast & Islands, l’App servirà a conoscere tutto sul mondo dei legumi, ad orientarsi tra i negozi e i locali dove assaggiarli e a ricevere consigli per degustarli al meglio.

La novità è stata presentata in occasione dell’apertura della kermesse ideata da Slow Food Campania, iniziata ieri a Napoli e che proseguirà fino a domani in piazza Dante.