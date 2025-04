Musica, Lele Blade: “Con i miei occhi (Deluxe)”, nuovo capitolo nel rap italiano

Lele Blade torna a mostrare il suo talento venerdì 2 maggio con “CON I MIEI OCCHI (Deluxe)” (Warner Music Italy): il secondo, attesissimo, capitolo di un progetto che racconta ancora meglio il suo percorso, la sua visione e, soprattutto, la sua capacità di lasciare il segno nel rap italiano. Cinque brani inediti in cui si intrecciano introspezione, energia da club e barre taglienti, confermando ancora una volta Lele come una delle penne più autentiche e riconoscibili della scena.

L’artista continua a dimostrare che tecnica, carisma e scrittura possono convivere in un linguaggio personale, capace di evolversi in un suono sempre più contemporaneo e innovativo. Il progetto si muove con grande equilibrio tra diverse anime, alternando sonorità crude e street a momenti più intimi e riflessivi.

Nuovi brani, nuove collaborazioni, stesso DNA: quello di un artista che ha sempre saputo come distinguersi. Fulcro della deluxe è “DON”, una focus track esplosiva che vede la speciale partecipazione di RRARI DAL TACCO, confermando lo sguardo attento che il rapper ha sempre avuto verso la nuova scena. Nel secondo atto, l’artista torna a collaborare con l’amico e collega Vale Lambo in “A FACCIA TOJ”, un pezzo che mescola influenze di Jersey Club con la loro inconfondibile cifra stilistica, consolidando un legame musicale che dura da anni e che ha segnato un pezzo importante della scena.

Con “CON I MIEI OCCHI (Deluxe)”, Lele Blade firma quindi non solo una versione deluxe del suo ultimo lavoro, ma un vero e proprio statement artistico: un manifesto compatto, coerente e ambizioso, in cui combina con stile ed equilibrio l’anima più banger del suo rap con quella più melodica. Il nuovo tassello di un percorso che guarda avanti ma senza mai perdere il profondo legame con le proprie radici.

Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all’interno del duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo. Nel 2018 esce il suo primo album al di fuori di un collettivo, “Ninja Gaiden”, composto da 13 tracce e diversi featuring, fra cui Geolier, CoCo e MV Killa. Nel 2019 firma con BFM Music, etichetta di Luchè e Chiummariello ed esce il suo secondo album solista, “Vice City”, prodotto da Yung Snapp e con altre collaborazioni importanti tra cui Gemitaiz e lo stesso Luchè. A giugno 2021 esce il singolo “Just for Fun” feat. Yung Snapp (oro), primo per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, e che anticipa l’album “Ambizione”, uscito a settembre dello stesso anno e certificato disco d’oro, che contiene il brano “Extendo” feat. Paky, certificato disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK). Nel 2022 arrivano “Extendo RMX” feat. Paky, Shiva e Geolier e “No Joke” feat. MadMan, che vanno ad aggiungersi alla tracklist dell’ultimo lavoro discografico, anticipandone la repack, che esce a maggio dello stesso anno. Lele Blade è inoltre uno dei membri del collettivo SLF (Solo La Fam), con cui ha pubblicato “WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition)” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una nuova versione del primo progetto discografico della Fam, che contiene il singolo disco di platino “Travesuras”. Il 7 luglio 2023 arriva “LOSE CONTROL”, il primo che porta la firma di Warner Music Italy. A settembre 2024 torna con il singolo “CONTIGO”. Il 4 ottobre presenta per la prima volta a Scampia il suo Red Bull 64 Bars Live, in cui annuncia il progetto: “CON I MIEI OCCHI”, uscito lo scorso 25 ottobre. Lo scorso gennaio è tornato, insieme alla SLF, con “WE THE SQUAD 2”, portato poi live ad aprile sul palco del Palapartenope di Napoli.