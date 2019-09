L’élite della pasticceria a Palermo per il terzo appuntamento del tour MeetMassari 2019

Il 23 settembre nell’antico stabilimento balneare di Mondello “Alle Terrazze”, a Palermo, si terrà il terzo e ultimo appuntamento del tour MeetMassari 2019 a cui parteciperà l’élite della pasticceria italiana. Sul palco, accanto al maestro dei maestri Iginio Massari, sarà presente il famoso maestro pasticcere di Cinisi Santi Palazzolo, mentre in platea sideranno i numerosi membri dell’Accademia maestri pasticceri Italiani provenienti da tutto lo stivale come Achille Zoia, Denis Dianin, Antonino Accardi, Salvatore Cappello, Giovanni Pace e Rocco Scutellà.

Organizzato da Molino Dallagiovanna in collaborazione con Eurovo e Carra Distribuzione il format porta in giro per l’Italia il numero uno della pasticceria italiana per consentire ai professionisti, ai foodlover e ai giornalisti di partecipare alle masterclass firmate da Iginio Massari. Il quale si cimenterà con alcune ricette innovative per esaltare gli ingredienti di questa terra meravigliosa come la ricotta, le mandorle e l’arancia. Le ricette previste per questa sessione palermitana sono: il famoso maritozzo, un tortino alla ricotta e il morbidone all’arancia.

“Una ricetta di perfezione? – ci confida il maestro – Affrontare quello che è facile come fosse difficile e quello che è difficile come fosse facile. Anche nell’arte della pasticceria. Ecco una pasta a base di mandorle, con un’arancia che nasce nell’isola siciliana. È un dolce morbido, sembra una crema: un dolce che riesce straordinario se la cottura è perfetta, presenta una nuvola di regolare bontà. Il decoro è semplice, una spolverata di zucchero vanigliato, sovrapposto al liquore all’arancia che è creato con scorze selezionate, è solo un tocco di colore. E di ideale fres

E per raggiungere la perfezione il maestro ha selezionato la linea di farine leDivine di Molino Dallagiovanna. LeDivine è la nuova linea di farine da grano italiano ispirata al cinema italiano e all’universo femminile, in tre varianti di Tipo 00 – Sofia, Monica e Anna- ideali per tutte le esigenze del professionista. “La farina è un ingrediente fondamentale in pasticceria – afferma il maestro Iginio Massari -, la qualità di questo ingrediente determina il successo di tutti i prodotti lievitati e non. La linea LeDivine è studiata proprio per soddisfare le esigenze dei professionisti nelle diverse applicazioni. Farine di grano italiano, un grano che viene lavato e poi lavorato per consentire le migliori performance al prodotto finito”.

LeDivine nasce da una selezione di grani pregiati italiani coltivati ad hoc, grazie ad accordi diretti tra il Molino Dallagiovanna e gli agricoltori che percepiscono così un riconoscimento economico aggiuntivo per produrre un grano pregiato per i professionisti dell’Arte Bianca, che altrimenti avrebbe una rendita bassa per il comparto agricolo. Questi grani vengono selezionati per tipologia e performance e grazie al metodo di macinazione lento e a freddo, senza surriscaldare il chicco, si ottengono farine che esaltano il sentore aromatico di ogni singolo ingrediente utilizzato nelle preparazioni dei professionisti dell’Arte Bianca. Nascono così Sofia, Monica e Anna, straordinarie farine di grano tenero 00. Anna è una farina per prodotti a lunga lievitazione, è perfetta per biga e Lievito Madre, pizze e focacce, panettoni e colombe, brioche e croissant. Monica eccelle nella media lievitazione per ottenere il massimo della fragranza dal pane, dalla pizza, dalla pasta sfoglia e dalle veneziane. Sofia è ideale per brevi lievitazioni quindi per cracker, pasta frolla, pan di spagna, plum cake e bignè. LeDivine sono una linea completa per i professionisti che valorizza l’agricoltura italiana e la capacità di “far farina” di Molino Dallagiovanna

Accanto al Numero Uno della pasticceria italiana ci sarà il Maestro Pasticcere Santi Palazzolo membro dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani e motore portante della sua pasticceria di Cinisi che quest’anno ha compiuto i cento anni. Il Maestro Palazzolo preparerà un dessert al piatto: una millefoglie di cannolo con una coulisse di arancia e mouse leggera di ricotta.

Cornice perfetta per questa giornata dedicata ai professionisti è il famoso “Alle Terrazze”, l’antico stabilimento balneare, che dal 1912 è sinonimo di raffinatezza e gusto. Il luogo ideale per un appuntamento come MeetMassari, l’occasione migliore per i professionisti per vedere all’opera i grandi maestri della pasticceria italiana, conoscere nuove ricette, assistere all’interpretazione di grandi classici. Per partecipare è necessario iscriversi su www.dallagiovanna.it (sino a esaurimento posti).

Professionalità, creatività e tanto amore per la pasticceria sono gli ingredienti di questo nuovo roadshow in giro per l’Italia realizzato da Molino Dallagiovanna in collaborazione con Eurovo, leader europeo nella produzione di uova e ovoprodotti.

Il biglietto per i non professionisti è acquistabile direttamente sull’e-commerce Molino Dallagiovanna all’indirizzo: https://www.shopdallagiovanna.it/it/articolo/item/111/meet-massari-torino.html