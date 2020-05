L’emergenza Covid rafforza solo i poteri esecutivi

di Paolo Pantani

Questa pandemia ci ha colpito a livello sociale, andando oltre alle cifre attinenti ai contagiati, ai morti e ai guariti, e quindi strettamente al settore sanitario, infatti la precarietà ci circonda.

Gli anziani e i malati si sentono sempre più soli e il Covid-19 sembra aver livellato le differenze sociali tra i vari ceti.

Questo virus colpisce tutti, non chiede l’estrazione sociale, né il conto in banca, né l’età.

Sono settimane difficili per tutti. Inoltre l’emergenza rafforza tutti i poteri dell’Esecutivo, mentre pone un evidente blocco a tutto il dibattito politico fra le diverse componenti della società. Non possiamo spostarci, non possiamo riunirci, non possiamo interloquire direttamente, solo mediaticamente, ma solo fra chi ne possiede gli strumenti tecnologici e le competenze. Siamo in un gigantesco “digital divide”, un enorme divario fra chi è “info-ricco” e chi è ” info-povero”. Infatti, grazie ai poteri della rete avanzati, sono riuscito ad intervistare il dottore Paolo Antonio Ascierto, medico dell’Istituto Pascale, senza muovermi di casa, utilizzando gli strumenti telematici e l’aiuto di persone esperte amiche, ma a quanti giornalisti sarebbe stato possibile?.

Le complicazioni burocratiche denotano carenze nell’ambito della pubblica amministrazione, aumentano le persone che si rivolgono al nostro Difensore Civico Campano, il quale diventa sempre di più, giorno dopo giorno, un riferimento essenziale per i cittadini campani. Molte attività commerciali e produttive sono state costrette alla chiusura e la limitazione alla circolazione mette i cittadini a dura prova. Cosa succederà se le strutture sanitarie diventeranno sature se aumenta questa pandemia? I cittadini sentono la necessità di sentirsi più tutelati in questo clima di paura e di sconforto. Intanto sempre più persone fanno ricorso al Difensore Civico Campano per lamentarsi di inefficienze e mancanze della pubblica amministrazione.