Lemmi digitali, verso la democrAI: nel libro di Lamberti (Mimesis) una nuova coscienza oltre gli algoritmi

Domenica 26 novembre, ore 10,30 – la Feltrinelli (Corso Trieste 154 – Caserta), la presentazione di ‘Lemmi digitali – Verso la democrAI’ di Claudio Maria Lamberti (Mimesis Edizioni / Eterotopie). Dialogano con l’autore Nicola Caputo e Raffaele Piccirillo. Modera Francesco Bellofatto.

Il libro

‘Lemmi digitali – Verso la democrAI’ di Claudio Maria Lamberti (Mimesis Edizioni / Eterotopie) affronta l’attuale fase di passaggio da vita analogica a vita digitale, con riflessioni sul rapporto tra sfera individuale, collettiva e nuove tecnologie, implementate dall’AI. Lamberti analizza gli scenari personali, tecnologici e giuridici nei quali l’uomo è immerso, indaga caratteri (di inconsapevolezza, irrilevanza, inesorabilità, incompetenza) ed eccessi soggettivi ed oggettivi. L’autore delinea uno scenario in cui si prospettano ridefinizioni riguardo la sfera dell’uomo (io analogico ed io digitale) e di alcuni suoi caratteri costitutivi e capacità; tracciando definizioni di AI, larga scala, tecnologie normative, algoritmo, big data, dato-notizia, identità digitale, futura tutela giuridica. Emergono dal libro i potenziali effetti dell’AI su relazioni e rapporti interpersonali, con la crisi della fiducia individuale, sociale ed istituzionale; si affronta la relazione uomo-macchina con la fusione dei due io nel simbionte digitale e si offrono spunti su percezione e cognizione, con percorsi per una riappropriazione di una soggettività biologica.

L’autore

Claudio Maria Lamberti è avvocato amministrativista e data protection officer. Esperto di appalti pubblici, P.A. digitale e privacy, si occupa di intelligenza artificiale, blockchain, big data e smart contracts, con attenzione all’etica delle tecnologie innovative, alla cybersecurity e alla trasparenza amministrativa. Docente e relatore in Master e convegni, collabora con riviste giuridiche e testate giornalistiche. Operando in settori di diritto tradizionale e innovativo è in costante connessione tra questi ambiti, dei quali sempre più si perde la linea di confine.