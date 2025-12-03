L’Enac ha inaugurato il nuovo Palazzo dell’Aviazione civile

Roma, 3 dic. (askanews) – Cerimonia di inaugurazione del Palazzo dell’Aviazione civile Enac: “sostenibilità, efficientamento energetico, innovazione, valorizzazione del patrimonio storico e trasparenza sono i punti di forza dell’intervento di riqualificazione della nuova sede Enac”, sottolinea una nota. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre ai vertici Enac, il Presidente, Pierluigi Di Palma, e il direttore generale Alexander D’Orsogna, ha partecipato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“L’aviazione civile – ha dichiarato il direttore generale Alexander D’Orsogna – ha ora una propria identità fisica. Abbiamo scelto di inaugurare una nuova dimensione istituzionale, moderna e sostenibile, pensata per migliorare concretamente la vita lavorativa del personale: spazi rinnovati, comfort elevato e una cura autentica per il benessere di chi ogni giorno fa funzionare questo sistema. Un ringraziamento speciale va alle lavoratrici e ai lavoratori per la passione e la professionalità con cui operano, ma anche per la pazienza dimostrata negli anni della ristrutturazione: un impegno che continuerà a dare prestigio a un modello riconosciuto anche oltre i confini nazionali”.

Nel corso della cerimonia è stata svelata l’opera realizzata dall’artista Chiara Capobianco, vincitrice del concorso indetto da Enac “Art on air – L’Arte in quota”, che racconta in maniera futuristica e visivamente emozionale il cuore delle attività Enac, soprattutto la centralità del passeggero, la riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, la sicurezza e l’innovazione tecnologica.