L’ensemble Labyrinth/Chigiana porta a Napoli le musiche modali del Mediterraneo orientale

Riformulare il rapporto tra individuo e comunità attraverso la cultura musicale è l’essenza di Reshaping the Tradition, Musiche modali dal Mediterraneo orientale, terzo appuntamento della rassegna A Corde Spiegate, giunta alla V edizione. L’ensemble Labyrinth/Chigiana si esibirà sabato 5 ottobre alle ore 19.30, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli. Le musiche originali dell’ensemble incanteranno gli ascoltatori con strumenti tipici del Mediterraneo Orientale (lyra, tharu, oud, robab) e le loro suggestive sonorità. Grande attesa, inoltre, per l’arrivo a Napoli di due artisti di fama internazionale: Ross Daly – noto per la sua profonda conoscenza delle tradizioni musicali mediterranee e per la creazione di un linguaggio musicale innovativo – e Kelly Thoma – virtuosa della lyra che unisce abilità tecnica e sensibilità interpretativa. A Corde Spiegate è una rassegna ideata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, previa prenotazione scrivendo a segreteria@turchini.it.

Reshaping the Tradition, Musiche modali dal Mediterraneo orientale è il programma musicale proposto dall’Ensemble Labyrinth, in collaborazione con ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente, l’Accademia Chigiana e Labyrinth Italia. L’ensemble Labyrinth/Chigiana si pone come crocevia di persone, lingue e culture musicali, esplorando in profondità i linguaggi melodici e ritmici della musica modale. In una società contemporanea dove le tradizioni vengono spesso usate come pretesto per giustificare poteri o creare barriere verso l’altro, I Labyrinth/Chigiana preferiscono indagare queste distanze, mettendole in relazione e rendendole più produttive, tanto per i musicisti quanto per il pubblico.

Secondo l’ensemble: «la varietà di tradizioni musicali con cui oggi ci si confronta non è una semplice raccolta di ricordi del passato, ma una memoria viva e dinamica che si espande in ogni direzione, pronta per essere interpretata, condivisa e rimodellata. È proprio questo il senso di Reshaping the Tradition».

Ross Daly (lyra e tarhu), Kelly Thoma (lyra), Martha Mavroidi (voce e lafta), Peppe Frana (oud e robab), Ciro Montanari (tabla) e Zohar Fresco (percussioni) sono i musicisti protagonisti della serata e provengono rispettivamente da Regno Unito, Grecia (Kelly e Martha), Italia e Israele.