Leo Gassmann e Gualtieri hanno inaugurato la “Pride Croisette” a Roma

Roma, 29 mag. (askanews) – Dal 28 maggio fino al 14 giugno 2025, le storiche Terme di Caracalla si trasformeranno in un vibrante villaggio arcobaleno con La Pride Croisette, il cuore pulsante del Roma Pride. Con affaccio sul Circo Massimo, questo spazio di oltre 8.000 mq ospiterà ogni giorno, dalle 18 alle 2, una ricca programmazione culturale, sociale e politica, completamente gratuita e aperta a tutti e tutte.

A tagliare il nastro e inaugurare ufficialmente la Pride Croisette accanto al portavoce del Roma Pride 2025 Mario Colamarino, anche quest’anno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il padrino della serata Leo Gassmann che ha dichiarato: “Sono onorato di aver inaugurare la Pride Croisette. In un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo, penso che sia importante celebrare l’amore in tutte le sue forme. Il cambiamento deve arrivare dalle nuove generazioni, per un mondo più libero e colorato”.

Gassmann con la sua chitarra ha poi eseguito alcuni dei suoi brani, tra cui il suo ultimo successo “Terzo Cuore”.

“La Pride Croisette apre ufficialmente i festeggiamenti del Roma Pride 2025, portando visibilità, orgoglio e cultura nel cuore della città. È un momento di festa, certo, ma anche di consapevolezza. Mentre qui possiamo ancora scendere in strada con i nostri colori, in altri luoghi d’Europa, come a Budapest, il Pride è stato vietato. A loro va il nostro pensiero e il nostro sostegno: perché nessuna persona dovrebbe essere privata del diritto di manifestare il proprio amore e la propria identità. La nostra lotta è anche per chi oggi non può lottare. E finché ci sarà anche solo un Pride negato, il nostro sarà ancora necessario”, ha commentato Colamarino.

Sotto la direzione artistica di Daniele Palano e l’organizzazione del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, La Pride Croisette proporrà spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, conferenze e dibattiti su tematiche attuali, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui diritti civili attraverso molteplici forme di arte e cultura.

Tra gli artisti e le personalità che animeranno il palcoscenico: BigMama, Ippolita Baldini, Giuseppe Nino Mandrake, Bianca Berlinguer, Francesca Pascale, Pino Strabioli, Karma B, Antonino, Daniel Greco, Le Sorelle Marinetti, Vladimir Luxuria e Alessio Marzilli. Inoltre, una serata speciale sarà dedicata al Vougengaged, celebrando la cultura ballroom e l’espressione queer.

Le principali organizzazioni romane di clubbing, tra cui Muccassassina, Poppe, Bear Market, Latte Fresco, Quasi, Alterego, Company Roma, Kalispera, Tu 6 Pazzah, Glamorize, Ram, Stay Calma, Cocktail e Sei mejo te, partecipano all’organizzazione delle serate.

All’interno del villaggio, oltre a tre bar, è presente un’area food dedicata. La Pride Croisette si conferma come un palcoscenico della diversità e dell’inclusione, unendo persone di tutte le età e interessi in un’esperienza condivisa di celebrazione, riflessione e orgoglio, sottolineano gli organizzatori.