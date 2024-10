Leo Gassmann incontra gli studenti dell’Università Vanvitelli

Leo Gassmann incontrerà domani gli studenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e riceverà il Premio Vanvitelliana 2024. Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo campano presenterà alle ore 1,00 in Sala Liccardo lo spin off internazionale ‘M2 Filming Experience – Mezzogiorno e Mediterraneo’ prodotto dal Premio Penisola Sorrentina (che si avvia al trentennale della sua attività) in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli . L’attore e cantante racconterà ai giovani la sua vita, le radici familiari e il suo percorso artistico. Al termine della conversazione, il Direttore del Dipartimento Francesco Eriberto d’Ippolito e il produttore dell’evento Mario Esposito consegneranno all’artista il riconoscimento. Alla cerimonia interverranno docenti, ricercatori, membri della giuria e un rappresentante della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, ente che patrocina una sezione del progetto.