Milano, 13 mag. (askanews) – Leo Gassmann ritorna con il singolo estivo “Free Drink”, disponibile da venerdì 16 maggio via EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Ritmo e fischietto irresistibili che gridano caldo ed estate, voglia di evasione e divertimento, il dichiarare l’amore per le persone di cui scegliamo di circondarci….tutto questo è “Free Drink”.

Un brano perfetto da ascoltare mentre si va in motorino con il vento in faccia, mentre ci si tuffa in mare o mentre ci si abbraccia.

“Free Drink” segue la pubblicazione della ballad “E poi sei arrivata tu”, i primi due brani pubblicati nel 2025 da Leo.