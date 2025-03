Leolandia si veste per Carnevale tra coriandoli e stelle filanti

Parate con i personaggi dei cartoni animati, colori e musica

Milano, 28 feb. (askanews) – C’è aria di festa a Leolandia dove è iniziato il Carnevale per tutte le età con le parate dei personaggi dei cartoni animati tra coriandoli e stelle filanti, qualche scherzo, tanti bambini in maschera e un nuovo gioco tra le giostre più iconiche. Il parco a tema amatissimo dai bambini ha aperto le sue porte il 22 febbraio.Giuseppe Ira, presidente di Leolandia: “Noi abbiamo deciso di aprire anticipatamente, non solo rispetto agli altri parchi di divertimento, ma anche rispetto alle altre cose e quindi apriamo a febbraio. Questo per due motivi, per dare alla possibilità ai bambini di divertirsi, di fare un’altra festa, ma ovviamente è anche una cosa vantaggiosa per i nostri lavoratori stagionali che cominciano prima la stagione e che quindi durerà fino al 6 gennaio del prossimo anno”.Leolandia festeggia il Carnevale con un nuovo look, trasformandosi in un caleidoscopio di colori e allegria, spettacoli e sorprese, per coinvolgere gli ospiti in una grande festa.”Speriamo di dare tanta gioia, tanta allegria con i nostri programmi, con le feste, con la banda, con i coriandoli, con le sale filanti e tutto il nostro cast di animazione predisposto per questo” ha aggiunto Giuseppe Ira.La festa in maschera di Leolandia si protrarrà nei weekend e nei giorni di Carnevale, compreso il rito ambrosiano, fino alla metà di marzo, poi il divertimento proseguirà con nuove sorprese. Anche grazie al programma pluriennale di investimenti che prevede il potenziamento delle attrazioni e un focus sulle iniziative in campo ambientale.