Leoluca Orlando, onorificenza dalla Polonia

Il 16 novembre il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ricevuto dall’ambasciatore polacco Anna Maria Anders l’onorificenza Bene Merito, conferita dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia per le sue attività volte a rafforzare la presenza polacca e a costruire un’immagine positiva della Polonia a Palermo. L’Ambasciatore Anders ha ringraziato il sindaco per l’ottimo lavoro svolto per lo sviluppo delle relazioni italo-polacche. L’onorificenza Bene Merito è stata istituita il 5 novembre 2009 e viene assegnata a cittadini polacchi e stranieri per le loro attività mirate a rafforzare la posizione della Polonia sulla scena internazionale.

Durante la visita, Anna Maria Anders ha anche incontrato i rappresentanti della comunità polacca in Sicilia e gli insegnanti della scuola della comunità polacca di Palermo. L’Ambasciatore ha inoltre visitato la sede del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia a Palermo. Durante tutti gli incontri, l’Ambasciatore è stato accompagnato dal Console Onorario della Repubblica di Polonia a Palermo, Davide Farina.