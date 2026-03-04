Leonardo, commessa da 1 miliardo dal Governo britannico

L’assegnazione da parte del Governo britannico a Leonardo di un contratto da 1 miliardo di sterline per la realizzazione di 23 elicotteri da trasporto medio AW149 a Yeovil “è un’iniziativa molto importante” che “rilancerà l’impianto di Yeovil, uno dei più importanti della nostra azienda”. Lo ha detto l’amministratore di Leonardo, Roberto Cingolani, in un videomessaggio, in cui ha descritto il Regno Unito come un partner domestico fondamentale per il gruppo, e un pilastro della presenza industriale a lungo termine dell’azienda. “Collegheremo a questa iniziativa una nuova attività R&D basata sullo sviluppo di elicotteri senza pilota, creando un centro di eccellenza per rilanciare non solo la produzione, ma anche l’R&D e l’innovazione”, ha aggiunto l’ad, ribadendo che il Regno Unito è “il più importante mercato domestico di Leonardo fuori dall’Italia”. E quindi “siamo fortemente impegnati a rendere questo progetto un grande successo per il futuro. Spero davvero che avremo una prospettiva di successo a livello industriale”, ha concluso.