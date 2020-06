Leonardo Company lancia il “Drone Contest”

Nasce il ”Drone Contest. An Open Innovation Challenge”, prima edizione del simposio promosso da Leonardo che si terrà in modalità interamente virtuale mercoledì prossimo, 1° luglio, a partire dalle ore 10. L’evento è dedicato all’innovazione tecnologica per favorire lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale applicata all’ambito dei sistemi senza pilota in Italia. Il simposio vede la partecipazione di Roberto Cingolani e Laurent Sissmann, rispettivamente Chief Technology & Innovation Officer e Senior vice President Unmanned Systems di Leonardo, insieme ai rappresentanti dei sei atenei italiani coinvolti nel progetto, quali il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna, la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Napoli Federico II.