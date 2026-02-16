Leonardo: da Arabia Saudita contratto per 4 aerei C-27J MPA

Roma, 16 feb. (askanews) – Leonardo fornirà quattro C-27J Maritime Patrol Aircraft (MPA) al ministero della Difesa del Regno dell’Arabia Saudita. Lo comunica il gruppo in una nota aggiungendo che le consegne saranno avviate nel 2029.

“Quest’importante risultato – si legge in una nota – conferma il forte legame tra Leonardo e il Regno dell’Arabia Saudita, con l’aumento degli ordini di C-27J da parte di operatori nel Paese dopo il precedente ordine, annunciato nell’estate 2025, di due unità dedicate alla lotta antincendio, al trasporto e all’evacuazione medica. Il contratto con la Marina dell’Arabia Saudita rappresenta anche il primo programma di acquisizione di C-27J comprensivo di integrazione di armamento per impieghi in ambiente marittimo, un’ulteriore prova della versatilità della piattaforma in grado di combinare, in maniera esclusiva, capacità di trasporto, risposta alle emergenze e sorveglianza in contesti multidominio”.

Red/Sen