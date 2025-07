Leonardo, dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco i nuovi Atr 72-600 per l’Algeria

Air Algérie ordina 16 nuovi ATR 72-600 prodotti da Leonardo. Lo rende noto la stessa azienda italiana, sottolineando che l’accordo “rafforza una collaborazione di oltre vent’anni e conferma la fiducia di lungo periodo della compagnia di bandiera algerina nella famiglia di aeromobili ATR”. Le consegne dei nuovi velivoli, prodotti nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, sono previste tra il 2026 ed il 2028 e serviranno a rafforzare la flotta di Atr attualmente operativa per Air Algérie per lo sviluppo turistico in Algeria che richiede collegamenti più frequenti e regolari che tocchino non solo Algeri ed Orano, ma anche città poste ai limiti del deserto verso la Libia. Le consegne dei nuovi aerei sono previste tra il 2026 e il 2028. Dotati di motori PW127XT di ultima generazione, gli Atr 72-600 da 72 posti saranno operati da una filiale regionale di Air Algérie di nuova creazione – Domestic Airlines. L’obiettivo, spiegano da Leonardo, è quello di migliorare la connettività in tutta la nazione, soprattutto nelle regioni meridionali del Paese, dove il trasporto aereo è essenziale per la crescita economica e sociale. “In questo modo – aggiungono dall’azienda – ATR si riconferma il leader dei collegamenti regionali e una potente risorsa per unire persone, aziende e comunità. Questo ordine, il più consistente mai effettuato da un operatore africano nella storia di ATR, si aggiunge a quello recente della compagnia taiwanese UNI Air per 19 ATR 72-600 che è stato il più grande ordine ATR dal 2017”. Segnali importanti per il velivolo prodotto a Pomigliano D’Arco, segno che l’ATR sta riprendendo importanti quote di mercato confermando la sua leadership nel settore dei velivoli da trasporto regionale. Intanto nel sito di Pomigliano D’Arco, Leonardo procede spedita con la finalizzazione della prima fusoliera ATR realizzata nell’ambito del progetto Nemesi che ha segnato un salto in avanti nella produzione di aerostrutture per velivoli regionali fino ai cosiddetti “narrow-body”, cioè aerei a fusoliera stretta, con un solo corridoio all’interno. Al centro di questa trasformazione si trovano gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d’Arco e Nola, che hanno subito un’evoluzione nella direzione di una smart factory all’avanguardia. Cliente storico di ATR dal 2003, Air Algérie ha effettuato precedenti ordini nel 2008 e nel 2014, e attualmente opera una flotta di 12 ATR 72-500 e 3 ATR 72-600. Con questo nuovo investimento, concludono da Leonardo, “la compagnia riafferma il proprio impegno a favore di un’aviazione più sostenibile ed efficiente, in linea con l’obiettivo di riduzione dell’impronta di carbonio”.