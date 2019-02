Leonardo, De Gennaro a Pomigliano: Campania, grandi potenzialità

Leonardo è convinta “della potenzialità di questa terra”. E’ quanto ha affermato il presidente di Leonardo, Giovanni De Gennaro, parlando oggi da Pomigliano d’Arco (Napoli) in occasione del convegno dal titolo: “Innovare il presente guardando al futuro”. “Oggi siamo qui perché convinti delle potenzialità che questa terra esprime per lo sviluppo tecnologico – ha spiegato – aprendo una fase nuova della nostra presenza in Campania che è di lunga durata. Annunceremo la creazione di un open innovation center finalizzato alla ricerca di aerostrutture”. De Gennaro ha ricordato che “ci siamo ritrovati in questo stabilimento a giugno e in quell’occasione festeggiavamo la consegna della fusoliera 1500 dell’Atr e questo hangar sarà protagonista per il futuro dell’Atr. Abbiamo deciso di condividere con il ministro Luigi di Maio un momento di soddisfazione perché è un prodotto di successo grazie alla partnership con un altro gruppo europeo. A novembre siamo ritornati a Napoli a Città della Scienza per consegnare il premio innovazione”. Leonardo intende ora “interagire con le persone di un territorio dove operiamo da anni perché solo così potremo attingere ad un patrimonio di capacità e competenze per determinare le condizioni di un reciproco arricchimento. Leonardo è presente con oltre 29 mila dipendenti tra nord e sud e 70 insediamenti. Leonardo è un asset nazionale dell’innovazione della tecnologia”. In Campania, nel Sud dell’Italia, Leonardo vuole “lanciare la nostra scommessa per il futuro del settore di aerostrutture di Leonardo che può diventare un modello da replicare ovunque ci troviamo e siamo presenti. E’ una scommessa che ha una sfida impegnativa ma non un azzardo e ha bisogno dell’impegno di tutte le realtà compreso le istituzioni locali e nazionali così come le accademie e le start up”.