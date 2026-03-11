Leonardo Di Maggio eletto presidente di Federcardio: il 14 marzo manifestazione a Roma

Cambio al vertice di Federcardio, l’associazione che rappresenta le cardiologie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Nel corso dell’assemblea annuale svoltasi il 6 marzo 2scorso, l’assemblea ha sancito il passaggio di consegne tra Silvio Siciliano, presidente uscente, e Leonardo Di Maggio, già vicepresidente dell’organizzazione e ora eletto all’unanimità alla guida dell’associazione.

Dopo anni di presidenza di Siciliano, l’assemblea ha indicato in Di Maggio la figura chiamata a guidare la categoria con l’obiettivo dichiarato di “riportare dignità alla professione di cardiologo”.

La Federazione chiede un confronto con il Governo

Tra le prime iniziative annunciate dal nuovo presidente c’è la partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata dall’UAP, in programma il 14 marzo al Teatro Brancaccio di Roma. L’obiettivo è ottenere un incontro con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, per discutere le principali criticità che interessano la cardiologia territoriale.

“In primis chiediamo una rivalutazione del nuovo nomenclatore tariffario, la visita cardiologica di controllo compresa l’Ecg – spiega Leonardo Di Maggio – che attualmente viene riconosciuta a un costo di 18,90 euro, a cui va sottratto il costo dell’Ecg di 11,60 euro, così che la visita specialistica viene valutata solo 6,30 euro. Una vera mortificazione per la categoria che si è sempre sacrificata in prima linea, come durante la pandemia più catastrofica che abbia mai visto il genere umano”.

Il confronto con la Regione Campania

Oltre al dialogo con il Governo, le associazioni di cardiologi intendono chiedere anche un incontro con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per affrontare alcune questioni considerate centrali per il settore.

“Lo scopo è rinegoziare sugli ormai anacronistici tetti di spesa – prosegue Di Maggio – che da troppi anni bloccano la normale concorrenza dei centri convenzionati, impegnati a garantire una piena copertura delle numerose richieste di assistenza territoriale. Un intervento che contribuirebbe anche a ridurre le liste d’attesa, oggi più controllate e monitorate dal sistema di prenotazione del Cup regionale campano. Inoltre chiediamo con forza l’uscita definitiva dal Piano di rientro“.

Sanità digitale e innovazione

Intanto Leonardo Di Maggio, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente di Confesercenti, lo scorso 10 marzo ha partecipato a Napoli al convegno “Sanità 5: il servizio digitale a servizio del paziente”, ospitato presso Kineton, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci.

Durante l’incontro si è discusso delle nuove frontiere tecnologiche applicate alla medicina, con particolare attenzione ai servizi digitali e agli strumenti innovativi destinati a migliorare l’assistenza ai pazienti.