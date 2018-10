Leonardo, domani a Napoli il coordinamento delle Rsu con Palombella

La situazione industriale e di prospettiva degli stabilimenti campani di Leonardo e delle strategie del gruppo per l’aeronautica, saranno all’ordine del giorno del coordinamento delle rsu della Uilm della Campania degli stabilimenti aeronautici del gruppo di Pomigliano e Nola, alla presenza del leader nazionale Uilm Rocco Palombella, che si svolgera’ nella sede partenopea del sindacato. Lo rende noto il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso, sottolineando che negli stabilimenti Leonardo di Pomigliano e Nola ”sono impegnati circa 3600 lavoratori su programmi e prodotti di rilievo come Airbus, Boeing e ATR di cui qualche mese fa abbiamo festeggiato la 1500 fusoliera prodotta alla presenza dell’AD Profumo e del Presidente De Gennaro”. ”Riteniamo fondamentale un rilancio dell’iniziativa – ha aggiunto – a partire da un progetto di investimenti e sviluppo del sito di Pomigliano. Gli avvicendamenti di queste settimane alla guida della divisione aerostrutture, ci fanno intendere che anche l’azienda vuole cambiare passo. Va chiarita pero’ la mission con cui e’ stato dato l’incarico al nuovo management. Il confronto con i delegati e con la struttura nazionale ai massimi livelli segnala la grande attenzione che la Uilm e la Uil (Il segretario generale Uil Barbagallo e’ intervenuto in assemblea con i lavoratori a febbraio) hanno per gli insediamenti di Leonardo e per l’importanza che questi hanno sul territorio e per l’industria italiana”. ”Siamo la prima organizzazione in Campania – conclude il segretario regionale Uilm – in queste divisioni con 19 delegati rsu nei due siti, e sentiamo la responsabilita’ di indicare e stimolare un confronto costruttivo con l’azienda per rilanciare l’iniziativa industriale. Chiediamo alla politica locale e nazionale un impegno concreto per l’aeronautica campana che ha al suo attivo una storia di eccellenza e competenza che pretendono un progetto importante di sviluppo”.