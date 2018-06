Leonardo, il governatore De Luca: Dialogo aperto con Profumo, pronti al contratto di sviluppo

“Se saranno necessari nuovi investimenti per rinnovare le tecnologie dell’Atr, la Regione Campania è pronta a dare non una, ma due mani”: lodice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, partecipando alla cerimonia di consegna della 1500esima fusoliera dell’Atr alla Leonardo di Pomigliano D’Arco. “Stamattina ho incontrato l’ad Profumo – spiega – il quale mi ha fatto presenti le difficoltà. Noi come regione faremo di tutto affinché possa avviarsi una campagna di nuovi investimenti”.

E aggiunge: “Dobbiamo lavorare da subito ad un contratto di sviluppo che garantisca lavoro per decenni ai nostri lavoratori”. Un contratto di sviluppo “che tenga insieme Regione, azienda e ministero”.

Il governatore ricorda le tensioni sul fronte dei lavoratori. “È la prima volta che partecipo ad un incontro sui temi del lavoro a Pomigliano, senza avere il fiato sul collo dei dipendenti che ci chiedono cosa sarà del loro futuro occupazionale – dice – Questo grazie all’ad Profumo, al presidente De Gennaro alla ricerca ed alla collaborazione con le università campane, che danno serenità a migliaia di famiglie in Campania. A Pomigliano non ci sono mai state certezze occupazionali, ma qua troviamo lavoro vero, non drogato. Un patrimonio da difendere con i denti. Un intero mondo, compreso l’indotto, con decine di aziende che garantiscono anche la puntualità delle consegne di Leonardo. Ma la risorsa fondamentale, è la qualità delle maestranze, la loro professionalità. Un patrimonio che non possiamo perdere”.