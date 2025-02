Leonardo, in arrivo nuovi partner per la divisione Aerostrutture

“Per la divisione Aerostrutture di Leonardo credo che Cingolani sia stato chiaro nella sua esposizione agli investitori: stiamo guardando a partenariati finanziari e industriali e speriamo di avere qualche notizia entro la fine di marzo”. Lo dice Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, interpellato sulla situazione della divisione, che vive un momento complesso legato alle difficoltà di Boeing, tra i principali committenti. Pontecorvo ne parla a margine della presentazione della digitalizzazione degli archivi di Leonardo, con la propria fondazione e quella di Ansaldo, a Genova. Nessun problema, invece, per la divisione automazione del capoluogo ligure: “Abbiamo preso un grosso contratto a Miami e poi sta andando molto bene, quindi non c’è motivo per per metterlo in discussione – spiega Pontecorvo -. La razionalizzazione degli investimenti è all’ordine del giorno, ma non vuole mai dire dismissione a perdere, non vuole mai dire toccare posti di lavoro. Ricordo a tutti che a Grottaglie stiamo perdendo 300 milioni all’anno, sull’arco di 4 anni, quindi 1 miliardo e 200 milioni, e non abbiamo licenziato un solo dipendente. Quindi – conclude – la nostra la nostra coscienza sociale da questo punto di vista è integra, e ci stiamo molto attenti”.