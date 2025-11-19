Leonardo: joint venture con Edge Group negli Emirati nel 2026

Milano, 19 nov. (askanews) – Dopo la firma del Memorandum of Understanding tra Edge Group e Leonardo a giugno, con il quale le parti avevano confermato la propria intenzione di costituire una joint venture ad Abu Dhabi sostenuta dalla loro consolidata collaborazione, le due aziende annunciano ora un ulteriore passo verso il raggiungimento di questo obiettivo comune. E’ stata infatti completata la valutazione preliminare delle attività di trasferimento di tecnologia e il potenziale di mercato, definendo i principi generali della governance, ed è stato così firmato al Dubai Airshow 2025 l’accordo con cui le parti lavoreranno al lancio della jv previsto nel 2026.

Le quote di partecipazione nella nuova società per Edge Group e Leonardo saranno rispettivamente del 51% e del 49%. Le attività attualmente oggetto di valutazione prevedono, tra le altre, progettazione, sviluppo, collaudo, industrializzazione e produzione, vendita e leasing, supporto e addestramento per l’intero ciclo di vita per i prodotti della jv negli Emirati Arabi Uniti, i diritti di proprietà intellettuale, nonché la formazione professionale della forza lavoro locale. I prodotti saranno commercializzati in UAE e, dal paese, verso mercati export selezionati. La gamma oggetto di analisi sarà individuata tra soluzioni proposte da Leonardo che spaziano dal settore della sensoristica a quello dell’integrazione di sistemi e alle piattaforme.

“Quest’ultimo risultato, che segue mesi di assiduo lavoro tra i partner, testimonia la nostra reciproca comprensione del valore aggiunto che possiamo creare insieme, aprendo la strada a una collaborazione ancora più intensa”, ha commentato Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. “La combinazione delle nostre capacità in UAE, in alcuni settori tecnologici di alto livello che abbiamo individuato e oggetto di approfondita valutazione, può offrire soluzioni altamente competitive al mercato di riferimento. Siamo quindi fortemente motivati a lavorare verso la prossima fase di cooperazione”.

“Quest’ultimo traguardo nel percorso verso la costituzione di una joint venture tra Edge e Leonardo – ha sottolineato Hamad Al Marar, managing director e Ceo di Edge Group – evidenzia non solo la velocità con cui stiamo procedendo, ma anche i risultati che possono essere ottenuti quando due importanti attori del settore collaborano allo sviluppo di una strategia intelligente per garantire eccellenza tecnologica per la sicurezza globale. Cooperando in diversi ambiti critici, tra cui aria, terra, mare e sistemi elettro-ottici, possiamo adattare soluzioni nate da solida esperienza, competenza e innovazione, attraverso gli Emirati Arabi Uniti, sia a mercati esistenti che prospettici.”