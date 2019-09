Leonardo, leader globale della sostenibilità nel settore Aerospazio e Difesa

Leonardo diventa leader del settore Aerospace & Defence nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermando la propria presenza per il decimo anno consecutivo. I DJSI sono tra i più prestigiosi indici di sostenibilità e includono i titoli di società con le migliori performance a livello mondiale in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Un risultato significativo, che testimonia come la sostenibilità sia alla base del Piano Industriale e sia fortemente integrata nella strategia di business e nei processi aziendali.

“Essere riconosciuti leader del settore all’interno dei DJSI – commenta Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – ci rende orgogliosi e ci sprona ad accelerare ulteriormente in questa direzione, allo scopo di assicurare la crescita sostenibile dell’azienda nel lungo termine, obiettivo imprescindibile del nostro Piano Industriale”.

“L’operato di una grande impresa come Leonardo – sottolinea il Presidente, Giovanni De Gennaro – passa, oggi più che mai, attraverso la conduzione sostenibile del business in ogni suo aspetto. Questo prestigioso riconoscimento è un importante attestato al lavoro svolto quotidianamente da tutte le nostre persone”.

Nel dettaglio, Leonardo ha migliorato la propria performance raggiungendo il primo posto tra le 5 società dell’Aerospace & Defence ammesse nei DJSI nel 2019. Leonardo è una tra le tredici società con base in Italia all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices.

La revisione annuale per l’ammissione agli indici, lanciati nel 1999, avviene attraverso una rigorosa valutazione svolta dalla società svizzera di asset management RobecoSAM, sulla base di oltre 100 domande.