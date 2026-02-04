Leonardo, lettera d’intenti con Indonesia per fornitura aerei M-346F

Roma, 4 feb. (askanews) – Leonardo ha firmato una lettera di intenti con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia “volto a collaborare per la fornitura e il supporto di aerei M-346 F Block 20”.

L’accordo, si legge in una nota, fa seguito alla selezione dell’M-346 da parte del Ministero della Difesa indonesiano in risposta alle sue esigenze operative e di addestramento.

La lettera d’intenti, spiega Leonardo, “comprende inoltre la localizzazione di un’ampia gamma di servizi di supporto, manutenzione, revisione e capacità di addestramento, oltre allo sviluppo del capitale umano. Le parti proseguiranno verso la successiva fase di negoziazione, volta al raggiungimento del contratto di fornitura, di prossima firma”.

Il nuovo standard di configurazione del velivolo nella variante ‘light combat’, denominato M-346 F Block 20, sarà equipaggiato con cockpit con Large Area Display (LAD), radar a scansione elettronica attiva, data-link Link 16, sistemi di difesa dotati di contromisure elettroniche e nuovi sistemi d’arma.