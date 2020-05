Leonardo si assicura la liquidità per il futuro con due nuove linee di credito

Leonardo ha sottoscritto nuove linee di credito con un pool di banche internazionali per un valore di 2 miliardi di euro. Questo importo sommato alle disponibilità liquide e

alle linee di credito preesistenti, consente a Leonardo di contare su una liquidità totale di oltre 5 miliardi di euro. Alessandro Profumo, amministratore delegato della compagnia, commenta così l’operazione. “Le due nuove linee di credito rappresentano una ulteriore conferma dell’impegno di Leonardo nel perseguire una strategia finanziaria disciplinata anche in un periodo eccezionale come questo. Questa operazione consentirà di rafforzare ulteriormente la liquidità del gruppo e garantire adeguata flessibilità finanziaria nel

mutato contesto economico causato dalla pandemia Covid-19”. Le linee di credito hanno una durata fino a 24 mesi e non prevedono covenant finanziari. Il pool di banche che ha realizzato l’intervento è composto da: Mandated Lead Arrangers e Bookrunners: Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, UniCredit; Lead Arranger: Banco BPM; Co-Arrangers: UBI Banca, HSBC, NatWest, Société Générale Crédit Agricole CIB e UniCredit hanno assunto i ruoli di Coordinator e Documentation Bank. Banca

IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e BNL Gruppo BNP Paribas assumeranno i ruoli di Agent Bank. Linklaters e Clifford Chance, quali consulenti legali, hanno assistito rispettivamente il pool di banche e Leonardo.