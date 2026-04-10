Leonardo, si rafforza la filiera elicotteristica in Campania: nella sede del Dac accordi con Ompm e Sapa

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Luigi Carrino, presidente del Dac, Giuseppe Corcione, responsabile operations della divisione elicotteri di Leonardo, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, e Fulvio Bonavitacola, assessore regionale alle Attività produttive.

Due traiettorie di sviluppo complementari

Le intese delineano due direttrici distinte ma integrate. Da un lato OMPM consolida competenze già presenti nel settore aeronautico; dall’altro SAPA porta nell’elicotteristico il know-how maturato nell’automotive. Entrambe le aziende lavoreranno con la divisione elicotteri di Leonardo su progettazione, sviluppo e certificazione di forniture destinate agli elicotteri civili del gruppo.

Gli accordi prevedono inoltre il coinvolgimento di ulteriori subfornitori e l’apertura a nuovi programmi nei prossimi mesi, con ricadute sull’intero ecosistema industriale del DAC.

Il ruolo del distretto e la crescita del sistema

“La firma di questi accordi conferma la qualità e la dinamicità della filiera aerospaziale campana – sottolinea Luigi Carrino –. Il distretto continua a fare da ponte tra grandi player, PMI e territori, rafforzando la competitività del comparto”.

Per Giuseppe Corcione, le nuove intese segnano un passo ulteriore nel programma nazionale: “Raggiungiamo quota 15 accordi in sei mesi, a conferma di un percorso in espansione. L’integrazione di competenze diverse contribuisce allo sviluppo tecnologico e alla competitività degli elicotteri civili”.

OMPM: componenti ad alta precisione per AW139

OMPM, con sede ad Angri, realizzerà ventole di raffreddamento e pompe di lubrificazione per gli elicotteri AW139. Il progetto punta ad ampliare il portafoglio e a rafforzare il posizionamento su componenti ad alto contenuto tecnologico, attraverso il potenziamento delle capacità industriali e i percorsi di certificazione.

“Guardiamo avanti investendo in innovazione e ampliando il core business verso gli equipaggiamenti”, afferma Laura Caputo, responsabile commerciale e operazioni dell’azienda.

SAPA: dall’automotive all’aerospazio

SAPA, con sede ad Arpaia, svilupperà pannelli per l’elettronica di bordo e sistemi di galleggiamento di emergenza per i modelli AW139 e AW169. L’accordo segna l’ingresso dell’azienda nell’aerospazio, con l’adattamento di tecnologie e processi produttivi agli standard aeronautici.

“L’ingresso nell’aerospazio è l’evoluzione naturale del nostro percorso industriale – dichiara Giovanni Affinita –. Con Leonardo entriamo in una filiera strategica, puntando su innovazione e collaborazione”.

Nuove opportunità per il territorio

Le intese rappresentano un passaggio rilevante per il sistema industriale regionale e nazionale, con prospettive di crescita per l’intera filiera. L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’integrazione tra imprese, competenze e territori, rendendo la Campania sempre più centrale nello sviluppo dell’aerospazio italiano.