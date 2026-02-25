Leonardo, si va verso un significativo aumento del dividendo

Leonardo chiude il 2025 con risultati in forte crescita, superando le previsioni: i ricavi salgono dell’11 per cento a 19,5 miliardi di euro, mentre l’indebitamento si riduce del 44 per cento, scendendo a 1 miliardo grazie anche alla cessione di Underwater Armaments & Systems.

L’amministratore delegato Roberto Cingolani ha sottolineato come gli obiettivi siano stati superati, con risultati leggermente migliori della guidance. Le performance consentiranno anche un aumento del dividendo, stimato intorno al 20 per cento, in linea con la crescita dell’utile netto. Nonostante ciò, il titolo in Borsa ha chiuso in calo del 3,79 per cento.

Nel dettaglio, gli ordini raggiungono i 23,8 miliardi di euro, in aumento del 13,5 per cento, sostenuti in particolare dal settore Aeronautica e da una domanda di sicurezza ancora elevata. L’EBITA si attesta a 1,752 miliardi, in crescita del 14,9 per cento, con un miglioramento della redditività (ROS al 9,0 per cento). In aumento anche il Free Operating Cash Flow, che segna un più 22,4 per cento.

Sul fronte strategico, è atteso entro il prossimo mese il closing per l’acquisizione della divisione difesa di Iveco, mentre proseguono le trattative in esclusiva per la divisione Aerostrutture, con l’obiettivo di creare una joint venture paritetica che potrebbe posizionarsi tra i principali operatori globali del settore.