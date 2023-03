Leonardo//thek@, una piattaforma digitale per esplorare il Codice Atlantico 

Da Leonardo a Galileo alle “case” dell’innovazione Leonardo//thek@ rende estremamente agevole la consultazione dei fogli del Codice Atlantico, la visualizzazione ad alta definizione delle note, degli schizzi e dei disegni che vi si affollano, la puntuale descrizione delle caratteristiche paleografiche dei singoli documenti, la trascrizione dei testi, le interpretazioni formulate da numerose generazioni di studiosi, l’accesso alle informazioni congeneri contenute negli altri manoscritti vinciani, l’individuazione delle fonti utilizzate da Leonardo, e molto altro. L’interfaccia di consultazione permette di accedere, con molteplici modalità di interrogazione, ai contenuti testuali e grafici dei codici vinciani, di ordinarli nella sequenza di compilazione, di selezionarli per affinità tematiche, paleografiche e biografiche.

Per superare le impervie difficoltà che presenta la consultazione del– una risorsa fondamentale per la comprensione non solo della mente di Leonardo, ma dell’intera cultura del Rinascimento – ilha messo a punto lache ospita la biblioteca digitale di nuova generazione denominataL’utilizzazione di questa piattaforma innovativa sarà successivamente estesa all’intero corpus dei manoscritti vinciani.Ideato e posto sotto la direzione scientifica die affidato al coordinamento generale di Andrea Bernardoni, Leonardo//thek@ è un progetto sviluppato dalin collaborazione con la Commissione per l’Edizione Nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da Vinci (Commissione Vinciana), la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, la Royal Library di Windsor, la Biblioteca Leonardiana di Vinci e l’Ente Raccolta Vinciana. Leonardo//thek@ è stata realizzata grazie al sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci e al determinante contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca, a valere sulle risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (Fisr), nell’ambito del progetto Scienza, storia, società in Italia.