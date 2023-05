Leone d’Oro per le Imprese alla FIVE Srl di Salvatore Pisano e Valerio Buonocore.

Proprio qualche giorno fa, a Venezia, è stato assegnato il prestigioso riconoscimento alle aziende che, con il loro operato, si sono distinte contribuendo alla crescita economica del nostro Paese. Tra i più grandi player nella commercializzazione dei prodotti, la FIVE Srl può vantare ben 900 promoter in tutta Italia e 600 operatori addetti al marketing telefonico, teleselling e customer care. “La vittoria del Leone d’Oro rappresenta un motivo di grande orgoglio e di profonda soddisfazione”, ha dichiarato il CEO e Founder di FIVE, Valerio Buonocore.

“Questo riconoscimento corona tanti anni di duro lavoro per raggiungere traguardi e successi importantissimi, è la ciliegina sulla torta di un percorso faticoso ma ricco di soddisfazioni. E’ stato un premio inaspettato ma che credo meritiamo ampiamente per impegno e dedizione profusi, per la qualità del lavoro che svolgiamo, per il rapporto che abbiamo con i nostri dipendenti e collaboratori”, ha proseguito il manager partenopeo. “La cosa più bella è che non è un premio personale, non va soltanto a me o a Salvatore, ma è un premio per il gruppo, che va alla nostra azienda nella sua totalità, un’azienda giovane, dinamica, in cui tutti remiamo nella stessa direzione e che da un contesto sociale tanto difficile come quello di Napoli è riuscita a scalare le vette del successo, arrivando sino a Venezia”. “Il Gran Premio Internazionale del Leone d’Oro di Venezia è una manifestazione molto importante e, quando ci hanno contattati per informarci che saremmo stati candidati nella categoria Imprese italiane d’Eccellenza, per noi è stata una grande soddisfazione”, ha aggiunto Salvatore Pisano, co-Founder di FIVE Srl.

“Visti i nostri numeri, i nostri fatturati e anche la cura che abbiamo nell’interagire con i nostri dipendenti, hanno deciso di assegnarci questo riconoscimento così prestigioso. Il ritiro del Premio è avvenuto nel giorno del compleanno del mio socio, quindi è stata un’emozione doppia. Prima di noi, è stato assegnato il Leone d’Oro alla carriera ad Alba Parietti e per me è stato un onore e un orgoglio condividere il palco con lei e con tanti altri personaggi di tale caratura. Ho ricevuto tantissimi premi nel corso della mia carriera – ha concluso Pisano – ma questo ha un sapore diverso perché premiare le realtà e gli individui che riescono a conseguire traguardi esponenziali pur partendo dal nulla o quasi può essere un valido e concreto esempio per tantissimi giovani alle prime armi che sognano di emergere”.