Leone XIV alla Biblioteca del Senato, mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Visita privata, accolto dal presidente La Russa

Roma, 18 dic. (askanews) – Papa Leone XIV è giunto a sopresa al palazzo della Minerva, dove ha sede la Biblioteca del Senato che ospita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Ad accogliere il Pontefice è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, insieme al segretario generale di palazzo Madama Federico Toniato. La visita è durata circa venti minuti, precedentemente Leone XIV aveva pranzato nella Nunziatura Apostolica presso lo Stato Italiano.