Leone XIV rompe la tradizione e scuote il Natale del mondo in guerra. Russia e Ucraina: Abbiate il coraggio del dialogo

Papa Leone XIV sceglie di non rifugiarsi nei simboli e cambia il passo già dal rito. A differenza dei suoi predecessori più recenti, celebra personalmente la messa di Natale nella Basilica di San Pietro, riportando il pontefice sull’altare della celebrazione diurna per la prima volta dal 1994. Un gesto tutt’altro che formale: il segnale che questo Natale non sarà solo liturgia, ma presa di posizione.

A mezzogiorno, davanti a circa 26 mila fedeli, il Papa si affaccia dalla Loggia delle Benedizioni per il tradizionale Urbi et Orbi. Ma il tono è tutto fuorché rituale.

La carne fragile del mondo

Nell’omelia, Leone XIV va dritto al punto: il cristianesimo non è distanza di sicurezza dal dolore. Citando Papa Francesco, ricorda che Gesù non chiede prudenza, ma contatto con la miseria umana. Non metafore astratte, ma corpi, tende, macerie.

Il passaggio più duro arriva subito dopo. Il Papa parla delle tende di Gaza, esposte a pioggia, freddo e vento, e le collega ai rifugi dei profughi di ogni continente e ai senza dimora delle città occidentali. La parola chiave è una sola: fragilità. Fragile è la carne dei civili, fragile è la mente dei giovani mandati a combattere guerre che non capiscono, intrise – dice – di “menzogne roboanti”.

Ucraina, Medio Oriente, Africa: nessun conflitto è marginale

Nel messaggio Urbi et Orbi, il Papa compie il consueto giro del mondo, ma senza diplomazie ambigue. Invoca la fine del “fragore delle armi” e chiede esplicitamente a russi e ucraini di trovare il coraggio di un dialogo “sincero, diretto e rispettoso”, sostenuto dalla comunità internazionale.

Il Medio Oriente resta una ferita aperta. Leone XIV saluta i cristiani della regione, ricordando il suo recente viaggio apostolico, e invoca giustizia, pace e stabilità per Libano, Palestina, Israele e Siria. Il riferimento a Isaia è chiaro: senza giustizia, la pace è propaganda.

Non restano fuori le guerre dimenticate. Il Papa cita Sudan, Sud Sudan, Mali, Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo, ma anche Haiti, Myanmar, la nuova tensione tra Cambogia e Thailandia e le instabilità dell’America Latina. Nessuna graduatoria del dolore: chi soffre, conta.

Migranti, lavoro, carcere: il Natale non è neutrale

Il Pontefice lega il mistero dell’Incarnazione alle emergenze concrete. Gesù, dice, si identifica con chi ha perso tutto a Gaza, con chi muore di fame in Yemen, con i migranti nel Mediterraneo e nelle Americhe, con i giovani senza lavoro, con i lavoratori sfruttati e con i detenuti che vivono in condizioni disumane.

Qui il messaggio è netto: la fede non assolve l’indifferenza. O cambia la vita, o è decorazione.

La pace “selvatica” contro le finzioni politiche

Il momento più simbolico arriva nel finale. Leone XIV cita il poeta israeliano Yehuda Amichai, scegliendo parole che rifiutano l’idea di una pace finta, burocratica, da comunicato stampa. Non un cessate-il-fuoco, non una favola: ma una pace che nasce dalla stanchezza della violenza, come fiori selvatici che spuntano perché il campo ne ha bisogno.

Una scelta tutt’altro che neutra, che parla sia a Israele sia alla Palestina, senza slogan e senza schieramenti di comodo.

Responsabilità: la parola che pesa più di tutte

Dal Corriere arriva il filo teologico che chiude il cerchio. Citando Sant’Agostino, il Papa ricorda che Dio non salva l’uomo senza l’uomo. La parola decisiva è responsabilità. Niente scaricabarile, niente nemici comodi: chi non ama, dice Leone XIV, è già perduto.

Il Natale, in questo pontificato nascente, non è consolazione. È un esame di coscienza collettivo. E il Papa, questa volta, non abbassa lo sguardo.