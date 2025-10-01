Leopolda 13, Renzi prepara la Casa riformista. Ospiti anche ministri governo Meloni

Roma, 1 ott. (askanews) – La premessa è essa stessa tutta un programma: quello della Leopolda 13 che apre i battenti venerdì prossimo e che si terrà fino a domenica all’ex stazione fiorentina “è un programma di massima, perché io amo improvvisare. Ma per la prima volta c’è un programma: si vede che invecchio”. Lo annuncia il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews battezzando i tanti eventi politici come prodromici alla costruzione di “una casa riformista” per cui servirà la politica nazionale, certo, ma anche quella locale – e spicca, tra gli ospiti, il nome della sindaca di Genova Silvia Salis – insieme a tutto quello che si muove nella società civile.

La casa riformista è l’unica via possibile secondo Renzi per dare vita a un’alternativa credibile al governo delle destre. Sarà lui, l’ex sindaco ed ex premier, a guidare i centristi di questa parte o qualche nome nuovo come quello della Salis (che però ha ripetuto in più occasioni di voler fare la sindaca di Genova)?

“Il mio ruolo in questa fase è costruire un contenitore che impedisca la vittoria della Meloni e il suo approdo al Quirinale per prendersi i pieni poteri. Prima diamo forma alla casa riformista – ha detto oggi Renzi in un’intervista -, poi parleremo dei nomi per rappresentarla. Io penso solo a costruire, non a guidare”.

Intanto alla Leopolda “ci saranno però anche occasioni per confrontarsi con gli avversari politici con la presenza di ben tre ministri del governo Meloni. Più, forse, “qualche sorpresa” dell’ultimo momento. “Perché la Leopolda – spiega Renzi – è un luogo di civiltà, non di odio. Ci saranno inoltre spazi in cui si aprirà il microfono a chiunque voglia intervenire dalla platea, come ai vecchi tempi, e tornerà il GONG! Interventi rapidi, non più di quattro minuti”.

Si inizia venerdì pomeriggio – apertura dei cancelli alle 17 – con un dibattito, alle 18, intitolato “Perchè una scuola di politica? Confronto con gli studenti della scuola di formazione politica Meritare l’Europa” con Matteo Renzi e Vittoria Nallo, studentessa della scuola di formazione del 2019, oggi Consigliera regionale in Piemonte.

Alle 18.30 il primo ministro del governo Meloni che interviene alla kermesse renziana: il titolare del Viminale Matteo Piantedosi si confronterà sul tema “Città sicure”. Alle 19.15 “Uscire dal gregge, pensare differente. Tre lezioni su leadership, quantum computing, sostenibilità, con Luca Josi, MarcoPistoia, Giulio Boccaletti”, mentre alle 20.30 saliranno sul palco i candidati Casa riformista Toscana che si collegano con Filomena Greco e i candidati di Casa riformista Calabria. Chiudono la prima giornata, confrontandosi con i ragazzi, lo psichiatra Paolo Crepet con “Ti dicono Non Pensarci. E tu pensa!” e il sindaco di Milano Beppe Sala che, insieme alla rettrice del Politecnico Donatella Sciuto, si confronterà “dall’Expo alle Olimpiadi”. In coda al primo giorno Tommaso Cerno, direttore del Tempo, sfiderà i ragazzi a “Prove Me Wrong. Prove di dibattito civile con chi non la pensa come noi” mentre il candidato Dem alla Regione Toscana Eugenio Giani, a tarda ora – è in programma alle 23 – racconterà la storia e il futuro della Toscana.

Sabato mattina, dopo la rassegna stampa condotta da Bobo Giachetti, la kermesse si apre alle 10 con “Finchè la barca va. Ma va davvero? Confronto sulla situazione economica italiana” con Lucia Aleotti, VicePresidente Confindustria e Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, “modera (si fa per dire) Matteo Renzi”. Alle 10.45 “Dazi amari. Confronto sulle politiche di Trump e su come risponde l’Europa” con Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Sara Guidelli, direttore generale Legacoop agroalimentare. Alle 11.15 il panel “Europa sì, ma non così. Confronto con gli studenti sulle scelte dell’UE e sui sogni della nuova generazione” e alle 11.45 il secondo ministro ospite di Renzi, Guido Crosetto che si confronterà su “Geopolitica e difesa comune”.

La ripresa del pomeriggio, alle 15, è affidata a Renato Mazzoncini, CEO ACEA e Tonino Gozzi, patron Duferco sul tema “Energia, ma quanto mi costi” mentre alle 15.30 la domanda delle domande: “Il campo largo funziona?” a cui sarà chiamato a rispondere il presidente Pd ed europarlamentare Stefano Bonaccini. Alle 16 “L’educazione e il merito” vede protagonista il terzo e ultimo – secondo quanto prevede al momento il programma – ministro, il titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Per concludere la giornata enti locali e giustizia: alle 16.30 “Come i comuni salveranno l’Italia” con gli interventi di una serie di sindaci tra cui Gaetano Manfredi, la molto attesa sindaca di Genova Silvia Salis, Roberto Gualtieri, Mattia Palazzi, Giacomo Possamai, Alessandro Onorato. Alle 18.15 si parlerà di giustizia con “La Giustizia. Giusta?”: prima un confronto sulla separazione delle carriere (si o no? Con Giandomenico Caiazza e Ernesto Carbone) e poi un approfondimento “sul caso più assurdo degli ultimi anni: Garlasco” con Riccardo Puglisi. Tra le novità dell’edizione numero 13 la presenza, alle ore 19, di Osho sul palco della Leopolda con “E fattela na risata”. Per la prima volta, poi, la sera del sabato la Leopolda non chiude ma “si va a diritto fino alle 2 con la discoteca”. “Chi ha compiuto 50 anni nel 1975 è autorizzato ad andare a letto presto” ricorda – a se stesso – Matteo Renzi.

Domenica dopo la rassegna stampa e il caso Paragon in dialogo con Mattia Ferrari, si terrà un dibattito sul giornalismo con David Parenzo e Augusto Minzolini e poi una serie di interventi politici sulla casa riformista. Alle ore 11.30 “Il Vivaio delle Idee. Alcune idee per costruire un’altra Italia” con i rettori Billari e Petrucci, i professori Nannicini, Galasso, Tavecchio, Tabarelli, Bassetti e la presentazione delle proposte di legge per la prossima legge di Bilancio e della StarTax. Infine, alle 12.30 l’intervento finale di Matteo Renzi.