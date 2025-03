Lepre torna live: un viaggio tra “Eremo” e “Malato”, tra energia e introspezione

Dopo aver chiuso un 2024 denso di concerti in tutta Italia con il live all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Lepre annuncia dei nuovi appuntamenti dal vivo in cui proporrà al pubblico una duplice dimensione del suo repertorio: da un lato l’energia della band, dall’altro una rilettura più intima e raccolta dei suoi brani.

L’anteprima di questo percorso è arrivata il 6 dicembre con “Muro (Lontano da tutto)”, una riedizione acustica del brano estratto dall’ultimo disco “Eremo”, arricchita dalla partecipazione del violoncellista Francesco Chimenti. Ora Lepre continua a esplorare il lato più essenziale della sua scrittura con “Aznalubma”, ossia “Ambulanza” al contrario, in uscita il 20 marzo: una nuova versione piano e voce più diretta e minimale di uno dei singoli estratti dal suo primo album “Malato”(2022).

“Ho sentito il bisogno di far ascoltare la voce, i testi e le parole. Le canzoni nude” racconta l’artista a proposito di questa scelta artistica, che mette in primo piano la sensibilità e l’introspezione delle sue composizioni. Le canzoni di Lepre, tra fragilità e urgenza espressiva, trovano una nuova dimensione in queste riedizioni, che ne amplificano la forza testuale ed emotiva.

Cantautore e batterista con due album all’attivo e oltre cento concerti, Lepre trova la sua espressione più autentica dal vivo, alternando esibizioni in solo, dove il lato più fragile e profondo delle sue canzoni emerge con autenticità, a live in formazione con Giorgio Maria Condemi al basso e Michele Mariola alla chitarra, dove l’energia e la componente ritmica si fanno più marcate. Ogni performance diventa un’esperienza a sé, tra improvvisazioni e un costante scambio con il pubblico.

Parallelamente alla sua attività cantautorale, dal 2020 Lepre collabora come compositore, musicista e rumorista in scena per spettacoli di Andrea Cosentino (Premio Ubu 2018), confermando la sua versatilità artistica.

“Eremo”, pubblicato da Santeria/Audioglobe, è un disco che conferma la sua capacità di alternare momenti di introspezione a esplosioni di energia: un manifesto anti-pop che nasce da una poetica sincera, inclusiva e precisa. Lepre si muove tra tematiche personali, toccando emozioni contrastanti, come l’amore e la rabbia, e si definisce attraverso un sound che combina sperimentazione, urgenza e immediatezza.