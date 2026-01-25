L’erba del vicino è sempre più verde. Salvo smentite clamorose

Ormai da un pò di tempo, l’argomento che tiene banco, insieme alle vicende internazionali di pura violenza (guerre e atrocità dello stesso genere), è il referendum, ormai prossimo. Esso verterà in maniera drastica sulle carriere dei magistrati. Un si o un no al riordino delle stesse, condizionerá sensibilmente la loro attività. Il risultato della stessa consultazione si ripercuoterà a stretto giro sulle persone che adiranno ai Tribunali, di propria iniziativa o perchè costretti. Lo spettacolo che sta offrendo quella casta – la magistratura – cosi definíta da autorevoli commentatori e osservatori, ha conquistato il meritato appellativo “senza vergogna’, per demeriti a dir poco eclatanti. Non è necessario rivangare l’applicazione delle leggi “ad usum delphini” che gli ermellini stanno facendo indisturbatamente ormai da mezzo secolo. Ne resta fuori solo l’indignazione della maggior parte degli italiani e non solo la loro. Marzo è ormai dietro l’angolo e chi vivrá vedrá. Intanto è a portata di… sguardo quanto si sta verificando al di la delle Alpi, nella ricca Svizzera, più precisamente nel Cantone dei Grigioni. Premessa colorita: gli abitanti di quella landa della Confederation Helvetique, non sono guardati con simpatia dai loro stessi connazionali, quelli che popolano il resto di quel paese. Dal primo gennaio, giorno del tragico incidente a Cras Montana, non sono stati pochi coloro che, un po’ dappertutto nel mondo, ma in particolare in Europa, hanno notato vistose anomalie nel modo di agire delle autoritá del posto. Le prese di posizione che hanno iniziato a diventare sempre più manifeste e decise, con la scarcerazione dei proprietari del locale finito in cenere, sono diventate ufficiali a opera delle autoritá competenti. Del resto gli stessi hanno finito con l’ ammettere che il locale teatro del massacro non era a norma. Si aggiunga che la magistratura italiana ha fatto sentire il fiato sul collo a quella sull’altro versante del monte Ceneri. Tanto anche al fine di mettere in condizioni di poter far valere i propri diritti a quanti, a torto o a ragione, sostengono di essere parti lese in quella mattanza. Pur considerando che il diritto si conforma a seconda della realtà sociale in cui deve essere adoperato, c’è un limite a tale affermazione di grande portata. Si riferisce a quanto contenuto nel Diritto Romano e è il principio del “noeminem laedere”, non far male a nessuno. Esso, espresso con diverse formulazioni fatte in relazione a dove deve essere usato, non può essere disattesso in qualsiasi stato che ambisca a essere considerato democratico. Il caso specifico d’Oltralpe vede aggiungersi al fatto delittuoso anche componenti spiccatamente singolari. A memoria d’uomo sono comunque di uso diffuso nel paese dei cantoni. Consiste nel patologico attaccamento al denaro da parte dei suoi abitanti. Tanto basta per decrittare l’atteggiamento della magistratura locale e di quanti altri hanno adottato lo stesso comportamento. Come finirà, non c’è verso di saperlo. Una cosa non scalfibile sembra però venir fuori dai vari episodi legati alla vicenda: se Atene piange, Sparta di sicuro non si diverte. Basta sostituire al nome di quelle città quelli di Italia e Svizzera, paesi coinvolti come già espresso nelle righe precedenti, per accorgersi che l’erba di quel vicino va tingendosi addirittura di giallo.

Con l’augurio che sconci del genere non abbiano a ripetersi ancora.