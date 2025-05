L’eredità di Francesco: un magistero conciliare che segna il nostro tempo, nel libro di Stefania Falasca

Quali sono le vie maestre percorse dal primo Papa nella storia a chiamarsi Francesco? Qual è stata la rotta essenziale seguita nel suo pontificato? Quale eredità lascia alla Chiesa e al mondo? Sono le domande dalle quali parte un nuovo libro dedicato al pensiero di Bergoglio: “Francesco. La via maestra” di Stefania Falasca per le edizioni San Paolo. Uscito in libreria in questi giorni, da giovedì 8 maggio sarà anche in edicola con Famiglia Cristiana. In questo libro Falasca, vaticanista ed editorialista, che ha conosciuto Jorge Mario Bergoglio fin dai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires, compie un viaggio di risalita alle sorgenti del magistero di Papa Francesco e della sua missione che rimane attuale e comunque un punto di riferimento per quello che sarà il suo successore. Punto di partenza sono le vie indicate dal Concilio Vaticano II, che sono state percorse e portate avanti nel corso del suo pontificato: la risalita alle fonti del Vangelo, una rinnovata missionarietà, la sinodalità come stile e forma costitutiva della Chiesa, il servizio nella povertà e il dialogo con la contemporaneità, la ricerca dell’unità con i fratelli cristiani, il dialogo interreligioso, la ricerca della pace. Bergoglio nei dodici anni di pontificato ha cercato di fare proprio il Concilio nella sua interezza. Linee che si esplicitano come programma già nelle sue prime parole pronunciate la sera della stessa sua elezione il 13 marzo 2013 e perseguite come instancabile costruttore di ponti in un mondo volto a implodere: “Non sono io. Questo è il cammino dal Concilio che va avanti, che s’intensifica. Io preseguo sulla strada di chi mi ha preceduto, seguo il Concilio. Io seguo la Chiesa”, aveva affermato Papa Francesco nell’intervista rilasciata all’autrice per Avvenire. In questo viaggio tracciato attraverso memorie personali e l’attenta lettura della visione ecclesiale scaturita dal solco della Tradizione, Falasca restituisce il profilo di un magistero che sulla rotta del Concilio ha segnato il nostro tempo. “Un’eredità nella quale la Chiesa è chiamata a camminare”, si sottolinea nella presentazione al volume.