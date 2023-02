L’Eredità raggiunge le 5mila puntate: domani appuntamento speciale

Tappa memorabile per L’Eredità, che domani, sabato 25 febbraio, raggiunge le 5.000 puntate. Un traguardo straordinario per il game di Rai 1 giunto al suo 21° anno di programmazione. Sono tantissimi i record che il programma – prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Banijay Italia – ha raggiunto in tutti questi anni, numeri da capogiro che hanno fatto de L’Eredità il quiz show più longevo della televisione italiana.Nella sua storia l’Eredità è stata condotta da 4 presentatori amatissimi dal pubblico, che si sono succeduti al timone del preserale della rete ammiraglia, entrato nel cuore degli italiani: Amadeus (dal 2002 al 2006) che ha condotto 984 puntate, Carlo Conti (dal 2006 al 2014, nel 2015, e poi nel 2017 e 2018) con ben 2199 puntate, l’indimenticato Fabrizio Frizzi (dal 2014 al 2018) per 737 e Flavio Insinna che da 4 anni è alla guida del quiz e con la puntata 5000 raggiunge quota 1080. In questi anni sono stati circa 25.000 i concorrenti che hanno preso parte al game show, e 433.550 le domande formulate. Tra i tanti partecipanti, è Guido Gagliardi il concorrente che ha vinto di più (con 316.250,00€ e 5 ghigliottine indovinate), mentre Massimo Cannoletta è il concorrente che ha partecipato a più puntate consecutive (51 puntate con 8 ghigliottine indovinate e 280.000€ di montepremi). Le ghigliottine conquistate 750 che hanno permesso di distribuire premi per 40 milioni di euro.L’Eredità festeggia dunque le 5.000 puntate, confermandosi molto amato dal pubblico: negli ultimi mesi ha infatti registrato ottimi ascolti, conquistando più di 5 milioni di telespettatori (5.230 milioni il 7/02/23 e 28.24% di share il 09/02/23) con picchi di 6.045 milioni (07/02/23) e punte oltre il 30% di share (11/02/23), raggiungendo una copertura di quasi 7.8 milioni di individui, risultando tra i programmi più visti del day time televisivo e in assoluto del preserale.